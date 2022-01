গুৱাহাটী, ২ জানুৱাৰী : কাইলৈ অৰ্থাৎ ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হ’ব ১৫ ৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীক ক'ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ অভিযান (Assam Goverment to start vaccination for teenagers) । ২০০৭ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ বা তাৰ পূৰ্বে জন্ম গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা কিশোৰ-কিশোৰীয়ে ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিষেধক । ইতিমধ্যে এই টীকাকৰণৰ প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সম্পূৰ্ণ কৰিছে (Assam goverment to begin vaccination for children) ।

প্ৰায় ২০ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা কিশোৰ-কিশোৰীক সামৰি স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনসমূহে চলাব এই ১৫-১৮ বছৰ বয়সসীমাৰ ক'ভিড টিকাকৰণ অভিযান । সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma)ই দুলীয়াজানৰ শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই অভিযান । মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলেও জিলাই জিলাই শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ নিৰীক্ষণ কৰিব প্ৰথম দিনাৰ অভিযানৰ কাৰ্যৰূপায়ণ ।

স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (Heath Minister Keshab Mahanta) উপস্থিত থাকিব কামৰূপ (মহানগৰ)ৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ।

দুলীয়াজানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে ভাগ ল'ব কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা (Minister Atul Bora), শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু শক্তি মন্ত্ৰী বিমল বৰাই (Minister Bimal Bora) । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে শোণিতপুৰত, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে গোলাঘাটত, বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হোজাইত, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কামৰূপ (মহানগৰ)ত, পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কামৰূপত, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে নগাঁৱত, ভূমি সংৰক্ষণ মন্ত্ৰী ঊৰ্খাও গৌড়া ব্ৰহ্মই চিৰাঙত, ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে চৰাইদেউ জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কাইলৈ এই টীকাকৰণ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব ।

জিলাসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ টীকাকৰণ দলে শিক্ষানুষ্ঠানে শিক্ষানুষ্ঠানে গৈ ১৫-১৮ বছৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ক'ভিডৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব । সহযোগ কৰিব প্ৰশাসন, জিলা শিক্ষা বিভাগ আৰু সংশ্লিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠানে । কেৱল ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধকহে দিয়া হ’ব এই বয়সসীমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কিশোৰ-কিশোৰীসকলক । ৰাজ্যত বৰ্তমান মজুত আছে প্ৰায় ১৪ লাখ পালি ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধক । ৪ জানুৱাৰীত অসম পাবহি অতিৰিক্ত ৮.১৬ লাখ পালি ক'ভাক্সিন প্ৰতিষেধক ।

