গুৱাহাটী, ৭ মে’ : ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদান হিচাপে কেন্দ্ৰই অসমলৈ ৪০৭.৫০ কোটি টকা মোকালাই দিছে (For Assam Rs 407.50 crore release by centre)। ২০২২-২৩ বিত্তীয় বর্ষ(2022-23 financial year)ৰ এয়া আছিল দ্বিতীয় কিস্তি । ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহত অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা অনুৰূপ অনুদান লাভ কৰিছিল ।

মন কৰিবলগীয়া যে, ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদান হিচাপে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অসমে লাভ কৰিব ৪,৮৯০ কোটি টকা । পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ পৰামর্শমৰ্মে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিমাহে ৪০৭.৫০ কোটি টকাকৈ উক্ত বুজন পৰিমাণৰ ধন মোকলাই দিব । লক্ষণীয়ভাৱে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে অসমকে ধৰি দেশৰ মুঠ ১৪ খন ৰাজ্যৰ বাবে ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদান মোকলাই দিয়ে । চৰকাৰী পৰিভাষাত ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদানক কোৱা হৈছে ‘পোষ্ট ডিভলিউচন ৰেভিনিউ ডেফিচিট গ্ৰেন্ট’ ।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অর্থাৎ ২০২২-২৩ চনৰ বাবে দেশৰ ৰাজ্যসমূহক মুঠ ৮৬,২০১ কোটি টকাৰ ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদান প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগে । ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰাপ্তি হৈছে ৪,৮৯০ কোটি টকা । অর্থাৎ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজহ ঘাটিৰ মুঠ অনুদানৰ মাত্ৰ ৫.৬৭ শতাংশহে লাভ কৰিব অসমে ।

আনহাতে, অসমৰ বাহিৰে ৰাজহ ঘাটিৰ অনুদানৰ দ্বিতীয় কিস্তি লাভ কৰা আন আন ১৩ খন ৰাজ্য হৈছে ক্ৰমে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ (৮৭৯.০৮ কোটি টকা), হিমাচল প্ৰদেশ (৭৮১.৪২ কোটি টকা), কেৰালা (১,০৯৭.৮ কোটি টকা), মণিপুৰ (১৯২.৫০ কোটি টকা), মেঘালয় (৮৬.০৮ কোটি টকা), মিজোৰাম (১৩৪.৫৮ কোটি টকা), নাগালেণ্ড (৩৭৭.৫০ কোটি টকা), পাঞ্জাৱ (৬৮৯.৫০ কোটি টকা), ৰাজস্থান (৪০৫.১৭ কোটি টকা), ছিকিম (৩৬.৬৭ কোটি টকা), ত্ৰিপুৰা (৩৬৮.৫৮ কোটি টকা), উত্তৰাখণ্ড (৫৯৪.৭৫ কোটি টকা) আৰু পশ্চিমবংগ (১,১৩২.২৫ কোটি টকা)।

