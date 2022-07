গুৱাহাটী,১৬ জুলাই: ঋণ লৈ তৎ নোপোৱা অসম চৰকাৰে কিন্তু হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ আঁচনি ৰূপায়ণত অলপো কৃপনালি কৰা নাই । ঋণৰ বোজাই লাখ কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো অব্যাহত আছে ঋণ লোৱাৰ পৰ্ব আৰু হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ আঁচনি। লক্ষণীয় বিষয় যে, গভীৰ বিত্তীয় সংকটত পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ঠিকাদাৰকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিবলৈ বাকী আছে ২২ হাজাৰ কোটিৰো অধিক টকা (Assam government has yet to pay more than Rs 22,000 crore in various sectors including contractors)।

উল্লেখ যে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ২৮৩৪৯৪.৬৪ কোটি টকা ।‌‌ অৰ্থাৎ বাজেটৰ এক বুজন অংশ এই অনাদায়ত খৰচ কৰিব লাগিব । লক্ষণীয় বিষয় যে কেন্দ্ৰৰ বিভিন্ন শিতানৰ প্ৰাপ্য পুঁজি সময়মতে নোপোৱা, বাজেট ধার্য পুঁজি ব্যৱহাৰত চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ ব্যাপক খেলিমেলিকে ধৰি অসংখ্যা হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ এক বৃহৎ অংশৰ পুঁজিৰ ব্যয় আদি বিভিন্ন কাৰণত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ।

ৰাজ্যৰ এই বিধ্বস্ত অৰ্থনীতিৰ জোৰা মাৰিবলৈ চৰকাৰে ভাৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে বজাৰ, বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ঋণৰ ওপৰত।এনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতে চলিত বৰ্ষৰ ৩১ মার্চলৈকে ঠিকাদাৰ, যোগনিয়াৰকে ধৰি বিভিন্ন শিতানত অসম চৰকাৰে কিমান ধন আদায় দিবলগীয়া আছে তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য বিচাৰিছে কেগ অৰ্থাৎ অসমৰ মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়ে । অলপতে মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ হিচাপ বিষয়াই অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ বাজেট শাখাৰ সঞ্চালকলৈ এই সন্দৰ্ভত এক জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ইফালে জ্যেষ্ঠ হিচাপ বিষয়াজনৰ এনে জৰুৰী পত্ৰৰ পিচতে শেহতীয়াকৈ বিত্ত বিভাগে প্ৰতিটো প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ দায়িত্বত থকা আয়ুক্ত-সচিব, সচিব, উপ-সচিব, অৱৰ সচিবলৈ এক জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি চলিত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে প্ৰধান পৰিকল্প ৰূপায়ণৰ নামত ঠিকাদাৰক কিমান ধন আদায় দিবলগা আছে তথা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ নামত চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কিমান পুঁজি আদায় দিব লগা আছে আৰু বিভিন্ন কাম আৰু সামগ্ৰী যোগানৰ নামতঠিকাদাৰক অনাদায় বিলৰ বিপৰীতে কিমান পুঁজি আদায় দিবলগীয়া আছে তাৰ সবিশেষ তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

ইফালে জনতা ভৱনৰ এটা সূত্ৰই জনোৱা মতে (Janata Bhawan source said) চলিত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ লগতে ঠিকাদাৰ আৰু যোগনিয়াৰক ২২ হাজাৰ কোটিতকৈ অধিক টকা আদায় দিবলগীয়া আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ২০২০-২১ বৰ্ষলৈকেই ঠিকাদাৰ, যোগনিয়াৰক ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিবলগীয়া আছে প্ৰায় ১৭ হেজাৰ কোটি টকা। আনহাতে ইয়াৰ ভিতৰত অকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰকে আদায় দিবলগীয়া আছে প্ৰায় ৬০০ কোটি টকা। এই টকাৰ ভিতৰত বান ব্যৱস্থাপনা আঁচনি চমুকৈ এফ এম পিত ৩৯৫ কোটি টকা আৰু এছ ডি আৰ এফত ২০০ কোটি টকা আছে । সেইদৰে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিচপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ, জলসম্পদ, জনস্বাস্থ্যকাৰিকৰী, সমাজ কল্যাণ আদি বিভাগৰ ঠিকাদাৰ-যোগনিয়াৰকে আদায় দিবলগা আছে প্ৰায় ১২ হেজাৰ কোটি টকা ।

উল্লেখ যে, ২০১৬ চনত অসমত বিজেপিয়ে শাসনভাৰ লোৱাৰ পিচতে একমাত্ৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ পৰিৱৰ্তে হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । কেন্দ্ৰৰ মোডী চৰকাৰে অসমৰ প্ৰাপ্য পুঁজি আদায় নিদিয়াত বেংকৰ ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি চলাই থকা চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰ তথা যোগনিয়াৰসকলৰ প্ৰাপ্য পুঁজি প্ৰদানত চৰম হেমাহি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। যাৰবাবে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ঠিকাদাৰ-যোগনিয়াৰসকলক আদায় দিবলগা পুঁজিৰ পৰিমাণ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ।

২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হয় । বেংক বা বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈ কোনোমতে জোৰা-টাপলি মাৰি চলি থকা চৰকাৰখনে ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত এছ অ' পি ডিৰ অধীনত বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰ তথা যোগনিয়াৰসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ৯০ শতাংশক তেওঁলোকে পাব লগা পুঁজিৰ মাত্ৰ কিছু শতাংশ ধনহে আদায় দিয়ে । শেহতীয়াকৈ বিত্ত বিভাগে ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ কেতবোৰ কামৰ বিল মুকলি কৰি দিয়ে যদিও ৰাজ্যৰ কোষাগাৰসমূহে পুঁজিৰ অভাৱত তেনে সকলো বিল আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ২৮৩৪৯৪.৬৪ কোটি টকা (Budget for the fiscal year has been allocated Rs 2 lakh 83 thousand 494.64 crore)।‌‌ আনহাতে বাজেটত লোক নিৰ্মাণ (পথ) ত ৮৫৭৬.৪৪ কোটি, লোক নিৰ্মাণ (গৃহ নিৰ্মাণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) ২৯১৩.৪৪ কোটি, স্থাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগলৈ ৭১৫৪.৫৭ কোটি, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগত ৮০৩৫.০৬ কোটি, গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমাত ৩৬৬৬.৬৭ কোটি, উদ্যোগ আৰু বানিজ্যত ৭৮৯.৪৪ কোটি, পাৰ্বত্য অঞ্চল উন্নয়নত ২৮৪৫.০৪ কোটি, জলসিঞ্চনত ৯৪৫ কোটি, প্ৰাথমিক শিক্ষাত ৯৫৫৪.৮৭ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষাত ৬৯৩০.০৩ কোটি, উচ্চ শিক্ষাত ৩৪৯৮.০২ কোটি ৷

পৰিবেশ আৰু বনত ৯৮০.০৭ কোটি খাদ্য আৰু অসামৰিকত ১০৯৮.৩০ কোটি, সাধাৰণ প্ৰশাসনত ১১৫৩.৭৫ কোটি, কৃষি বিভাগত, কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিত বিনিয়োগ ১৮২৭.১৩ কোটি, ন্যায়িক বিভাগত ৭০৯.৩২ কোটি, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত ৭৯৭১.০২ কোটি, শক্তি বিভাগত ১৯৪৫.৯৯ কোটি, জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী ত ১৩৯৫.২৭ কোটি, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমণত ২৬৪৬ কোটি, দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতাত ২৩৭.৯১ কোটি, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যানত ২২৬.৬০ কোটি, ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়নত ৮৬৩.৯৩ কোটি পৰিবহণত ৫৫৩.৮৮ কোটি, জলসম্পদত ১২৮২.৬১ কোটি, বড়োলেণ্ড কল্যানত ৩৫১২.২৫ কোটি, ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা জাতি উন্নয়নত ৯৪৩.১৯ কোটি, সংখ্যালঘূ উন্নয়ন ১৮৪.৭১ কোটি , সমাজ কল্যাণত ২০৩৯.৪৪ কোটি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি ত ৫৬.৫৭ কোটি, কৰ্মচাৰী বিভাগত ৪৬.২১ কোটি, চাহ জনজাতি উন্নয়নত ৩০১.৭০ কোটি, পৰ্যটনত ১১৩.০৯ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

