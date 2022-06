গুৱাহাটী,১৯ জুন : ক'ভিডৰ উদ্বেগৰ মাজতে নীলাচল পাহাৰত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অম্বুবাচী মেলা (Ambubachi to be held through religious tradition)। অহা ২২ জুনৰ পৰা ২৫ জুনলৈ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজনক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে অসম চৰকাৰে (Ambubachi Mela 2022)।

দুবছৰৰ পাছত এইবাৰ মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে যদিও সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে চৰক‍াৰ তথা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ (Assam government concerned about covid situation)। অৱশ্যে নীলাচল পাহাৰত কেৱল ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মেৰেহে পালন কৰা হ'ব অম্বুবাচী পৰ্ব ৷ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লগতে দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে (Guidelines of Amububachi Mela 2022)।

অম্বুবাচী আয়োজনৰ মাজত ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ

ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিস্থিতিৰ দোহাই দি অম্বুবাচী মেলালৈ নহাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে কেইবাটাও স্থানত দেশ-বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে বহুকেইটা আশ্ৰয় শিবিৰ । পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৩০ হাজাৰ ভক্ত-দর্শনার্থীৰ বাবে সাজু কৰা আশ্রয় শিবিৰসমূহ নিজে তদাৰক কৰি আছে । চৰকাৰখনৰ এনে ধৰণৰ স্থিতিত একপ্ৰকাৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, দেশত ক'ভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত দেশ-বিদেশৰ লক্ষাধিক ভক্তৰ উপস্থিতিত অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজন কৰিলে অসমত পুনৰ ক'ভিড সংক্রমণ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইয়ো সেই শংকা ব্যক্ত কৰিয়ে পৰোক্ষভাৱে পৰিস্থিতিৰ দোহাই দিছে । ক'ভিডৰ সময়ৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্টুপীয়াকৈ অম্বুবাচীত মেলা পতাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিহে পালন হ'ব বুলি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এইবাৰ অম্বুবাচীত তীর্থ যাত্ৰীক অংশ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ মুকলিকৈ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ভিডৰ বাবে উক্ত আহ্বান জনোৱা বুলি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ নকৰিলেও কামাখ্যা পাহাৰত হোৱা দুই এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ বাবেহে সাৱধানতা স্বৰূপে আহ্বান জনোৱা বুলি সদৰি কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ক'ভিডে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । বিগত ২৪ ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ১২,৮৯৯ গৰাকী লোক আৰু মৃত্যু হৈছে ১৫ গৰাকী লোকৰ (Covid situation of India)। ইপিনে দেশৰ আন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো শেহতীয়াকৈ ক'ভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে আক্রান্ত হাৰ (Covid cases increased in Assam)।

অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজনক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ

দেশত ক'ভিড মহামাৰীৰ চতুৰ্থ ঢৌ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে দেশ-বিদেশৰ ৩০ সহস্ৰাধিক ভক্ত তথা পৰ্যটকক আৱাস তথা আপ্যায়নৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগ । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টাত দেশত ১২,৮৯৯ গৰাকী লোকৰ দেহত ক'ভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে । এদিনতে দেশত পজিটিভিটীৰ হাৰ ৩৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, তামিলনাডু, তেলেংগানা, পশ্চিমবংগ, গুজৰাটত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণে পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ।

বিগত ২৪ ঘণ্টাত অসমত ২৫ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । আক্ৰান্তৰ হাৰ ৪.০৯ শতাংশ । এই হাৰ বিগত কিছু দিন ধৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । এজন-দুজনকৈ অসমত শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অম্বুবাচী মেলাক লৈ শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

দেশ-বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীয়ে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যলৈ ক'ভিডৰ বাহকৰ ভূমিকা গ্ৰহণৰ আশংকা কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অম্বুবাচীত ৰীতি-নীতিৰ বাদে শুভাৰম্ভণি আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা নহয় বুলি সদৰি কৰিছে যদিও ৩০ সহস্ৰাধিক ভক্তৰ বাবে বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰেই আৱাস আৰু আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

স্বাভাৱিকতেই ভক্তৰ বাবে সাজু কৰা আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত কিমান দূৰ ক'ভিডবিধি মানি চলা হ'ব সেয়া সন্দেহজনক । মাছখোৱাৰ পুৰণি জে'ল কেম্পাচ, কামাখ্যা ষ্টেচন, বড়িপাৰা খেলপথাৰ আৰু পুৰণি মালিগাঁও ষ্টেচন চৌহদত অম্বুবাচী উপলক্ষে মা কামাখ্যালৈ অহা ৩০ সহস্ৰাধিক তীৰ্থযাত্ৰীক বিগত বছৰবোৰৰ দৰেই আৱাস তথা আপ্যায়নৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে ।

এইবাৰ পাহাৰৰ ওপৰলৈ আৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তিগত যান-বাহন উঠিবলৈ দিয়া নহ'ব । লগতে কোনো বাহনৰ পাছৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব । কামাখ্যাৰ মূল পথ, পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যালৈ যোৱা পথ আৰু মেখেলা উজোৱা পথেৰে খোজ কাঢ়িয়েই অম্বুবাচীৰ সময়ত কামাখ্যা পাহাৰলৈ উঠিব লাগিব সকলো ভক্তই । মাথোঁ দিব্যাংগ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষ প্ৰয়োজনৰ তাগিদাতহে যাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ ফেৰী বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।

কিন্তু এই সকলো সতৰ্কতাৰ মাজতো অম্বুবাচীৰ আয়োজনকলৈ শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰ । কাৰণ এইবাৰ বাধা নাই যেতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থী অম্বুবাচী বুলি নীলাচল পাহাৰলৈ আহিবই । ইতিমধ্যে সাধু-সন্যাসী তথা ভক্তবৃন্দই বাহৰ পাতিছে নীলাচল পাহাৰত ।

