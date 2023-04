গুৱাহাটী,৭ এপ্ৰিল: ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা । বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষিখণ্ডত আমোল পৰিৱৰ্তন অনাৰ সপোন দেখিছে চৰকাৰে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এক অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য (Assam Economic Survey reveals alarming facts) । তথ্য অনুসৰি অসমত কৃষিত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈ আছে (Increase in use of chemical fertilizers in agriculture in Assam) ।

ইফালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েও ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰৰ হাৰক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ ১৬ মার্চত ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে অসমত কৃষিত ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ উদ্বেগজনক তথ্য (Economic Survey of Assam for 2022-23) । অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে, ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত অসমত প্ৰতি হেক্টৰ মাটিৰ বিপৰীতে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিমাণ আছিল ৬৭.০৭ কিঃগ্রাঃ।

২০১৬-১৭ বৰ্ষত এই পৰিমাণ আছিল ৫৫.০৩ কিঃগ্রাঃ । ইয়াৰ পৰা‌ দেখা যায় অসমত ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে । মনকৰিবলীয়া যে ভূমিৰ স্বাস্থ্য আৰু জনস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি কৃষকক ভূমি স্বাস্থ্যপত্ৰ প্ৰদান কৰাটো অতি জৰুৰী । কিন্তু অর্থনৈতিক সমীক্ষাৰ তথ্য মতে- ২০২০-২১ বৰ্ষত ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে এটাও ভূমিৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা নাই আৰু এখনো ভূমি স্বাস্থ্যপত্র প্রদান কৰা নাই ।

আনহাতে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত চাহ খণ্ডৰ অৱস্থাৰ এখন অতি শোচনীয় ছবি প্ৰকাশ পাইছে (Assam tea sector is in dire straits) । মনকৰিবলগীয়া যে, ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিলৈ চাহ খণ্ডই গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । কিন্তু বিগত বহু বছৰৰ পৰা চাহ খণ্ডৰ অৱস্থা শোচনীয় । চাহৰ মুঠ উৎপাদন আৰু উৎপাদিকা দুয়োটাই বিভিন্ন কাৰণত হ্রাস পাবলৈ ধৰিছে । ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা মতে ২০১৭ বৰ্ষত অসমত চাহ উৎপাদন হৈছিল ৬৬.৫৩ কোটি কিঃ গ্রাঃ । ২০২২ বৰ্ষৰ আগষ্ট পর্যন্ত এই সংখ্যা হ্রাস পালে ৩৯.২৮ কোটি কিঃ গ্রাঃলৈ । প্রতি হেক্টৰৰ উৎপাদিকাও ২১১৯ কিঃ গ্ৰাঃৰ পৰা হ্রাস পাই হ'লহি ১১৩২ কিঃ গ্রাঃ ।

উল্লেখ্য যে, ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত বিভিন্নখণ্ডৰ নেতিবাচক ছবি এখন প্ৰতিফলিত হৈছে । সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি ২০২১-২২ চনত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল ৬.০২% । ২০১৯-২০ বৰ্ষত এই পৰিমাণ আছিল ৪.৩% । আনহাতে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়তো আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২০২১-২২ বৰ্ষত পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাই ৮.৮১% হৈছে ।

নিম্ন আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত আধাতে বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সর্বাধিক দক্ষিণ শালমাৰাত ক্ৰমে ১৯.৮০% আৰু ২২.৪১% । ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সংখ্যা ১২ লাখ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যদিও অর্থনৈতিক সমীক্ষাৰ তথ্য মতে ২০১৪ চনৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন কৰা নিবনুৱাৰ সংখ্যা আছিল ১৭.৪৬ লাখ । ২০২১ চনত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ২২ লাখলৈ ।

