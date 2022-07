গুৱাহাটী, ২৬ জুলাই: প্ৰলয়ংকৰী বানে তচ-নচ কৰি যোৱা অসমত এতিয়া সৰ্বহাৰাৰ আৰ্তনাদ (Cry of proletariat in Assam devastated by devastating floods)। চৌদিশে এতিয়া মাথো ধ্বংসলীলা ৷ ৰাজ্যৰ শেহতীয়া প্ৰলয়ংকৰী বানে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত বেয়াকৈ আঘাত হানিছে । ৰাজ্যৰ ৩৩ খন জিলাত হোৱা অভাৱনীয় বানপানীয়ে ৫০ লক্ষাধিক লোকক সৰ্বস্বান্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ভাঙি তচনচ কৰিছে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁঠনি । বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীৰ কোবাল সোঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথ তথা দলং-কালভার্ট উটুৱাই নিয়াৰ ফলত এটা অঞ্চলৰ সৈতে আন এটা অঞ্চলৰ যোগাযোগ সম্পূর্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । একেদৰে বাঢ়নী পানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন সাধিছে ৰাজ্যৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ ।

যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু কৃষি খণ্ডৰ এনে বিধ্বস্ত অৱস্থাই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিত(communication systems and the agricultural sector) । ৰাজ্যিক লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰীৰ তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যখনৰ ৪,৪৮০ কিলোমিটাৰ পথ । ইয়াৰে ৩,৭৫২ কিলোমিটাৰ ৰাজ্যিক লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ পথ আৰু ৭২৮ কিলোমিটাৰ হ’ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । এই পথসমূহৰ একাংশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিছে। অর্থাৎ বানৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নি অস্তিত্বহীন কৰিছে বহু পথ । আন একাংশ পথৰ অস্তিত্ব থাকিলেও ঠায়ে ঠায়ে বানে ভাঙি দিয়াৰ ফলত উক্ত পথেৰে যোগাযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । ইফালে শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্থ হৈছে ৰাজ্যৰ ৫১০ খন দলং। একেদৰে বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্থ কৰিছে ১,১২৬ টা কালভার্ট ।

উল্লেখ্য যে, লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ বাট-পথবোৰৰ উপৰি ক্ষতিগ্ৰস্থ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈঘৰ্য হ’ল ৭২৮ কিলোমিটাৰ । ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সামৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্থ হোৱা মুঠ পথৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় তিনি হেজাৰ । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্থ পথসমূহৰ মেৰামতিৰ বাবে প্ৰায় ২,৫০০ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । লোকনির্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথ তথা দলং, কালভার্ট আদি মেৰামতিৰ বাবে ২,২০০ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা । সংহাৰী বানে ধ্বংস কৰা ৰাস্তা-ঘাটৰ মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পুঁজিৰ বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ লোকনিৰ্মাণ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে।

ইফালে, বাট-পথ তথা যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালকৈ শেহতীয়া বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষি খণ্ডক । কৃষি বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বানপানীয়ে অসমৰ ৩৩ খন জিলাৰ ২,৫৭,২২৪ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে । আগতীয়া আহু আৰু বৰো ধানৰ ৮৬,৮৭৮ হেক্টৰ, শালি ধানৰ ৪৬,৪০৪ হেক্টৰ, গম ধানৰ ১১,৭৭২ হেক্টৰ, মৰাপাটৰ ৪২,৪৯১হেক্টৰ, শাক-পাচলিৰ ৩৮,২৪৪ হেক্টৰ, বুটৰ ৭,৩০০ হেক্টৰ, কুঁহিয়াৰৰ ১,৭৯৬ হেক্টৰ, পিঁয়াজ-নহৰু-আদা-হালধিৰ ১,২৫০ হেক্টৰ, ফল-মূলৰ ৫,৭৯১ হেক্টৰ আৰু অন্যান্য খেতিৰ ১৫,২৯৮ হেক্টৰ ভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কৃষিকাৰ্যৰ সৈতে জড়িত ১১,২২৭ খন গাঁৱৰ ১০,০৮,৪৪৬ টা পৰিয়াল ভয়াৱহ সংকটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

কৃষি বিভাগৰ এটা সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি কৃষিক্ষেত্ৰত হোৱা এনে ভয়াৱহ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জোৰা মাৰিবলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰয়োজন হৈছে ২০০ কোটি টকাৰ । ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষয়-ক্ষতি সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি প্ৰয়োজনীয় ধন বিচাৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আবেদন জনোৱা হৈছে(seeking help from centre) । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা ২,৫০০ কোটি টকা আৰু কৃষি বিভাগৰ পৰা ২০০ কোটি টকা বিচাৰি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই কিমান দূৰ সহাঁৰি জনাই সেয়া সময়েহে ক'ব ।

উল্লেখ্য যে,শেহতীয়া বানে অকল লোকনির্মাণ বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগৰ উপৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভয়াৱহ ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছে । বানৰ কোবাল সোঁতে বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাঙি পেলাইছে মথাউৰি(Mathauri has broken down at various ends of the flood)। ৰাজ্যৰ শতাধিক ঠাইত মথাউৰিৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰি পেলাইছে বানে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বহু ঠাইত বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি পেলাইছে বিদ্যালয় ভৱন আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ো । তদুপৰি এইবাৰৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে লক্ষাধিক লোকৰ ব্যক্তিগত ঘৰ তথা বাসগৃহ ভাঙি তচনচ কৰিছে । তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানে সামগ্ৰিক দিশত ৰাজ্যখনৰ অভাৱনীয় ক্ষতিসাধন কৰিলে । এই ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সমৰ্থ হ'ব নে নাই সেয়া বৰ্ত্তমান সময়ৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰশ্ন । লগতে বানবিধ্বস্ত ৰাজ্যখনক কেন্দ্ৰই কিদৰে সহায় কৰিব সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় ।

