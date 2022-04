গুৱাহাটী,১৬ এপ্ৰিল : দেওবাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা নিজেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা (Assam CM to campaign for GMC election)। ১৭, ১৮ আৰু ১৯ এপ্ৰিল, এই তিনি দিনত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুঠ ৯ খন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ ভাগ ল'ব (Assam CM to participate in election campaign in Guwahati)। দেওবাৰে বিয়লি ৩ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কৰিব নাৰেংগীত । তাৰ পিছত বিয়লি ৪ বজাত ‌চানমাৰিৰ পেঞ্চনপাৰাত, বিয়লি ৫ বজাত‌ গান্ধীবস্তিত আৰু সন্ধিয়া ৬.৩০ বজাত চম্পাৱতী হাইস্কুলত একোখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ ভাগ ল'ব ।

দেওবাৰৰ পৰা প্ৰচাৰত নামিব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী

একেদৰে, ১৮ এপ্ৰিলত দিনৰ ২ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা কৰিব খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত । বিয়লি ৪ বজাত ভাগ ল'ব লালগণেশৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত । সেই দিনাই সন্ধিয়া ৫ বজাত পূৱ গুৱাহাটীৰ আন এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ অংশ ল'ব ।

আনহাতে, ১৯ এপ্ৰিলত দিনৰ ২ বজাত পশ্চিম গুৱাহাটীত আৰু ৩ বজাত তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীত একোখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই । মনকৰিবলগীয়া যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আটাইকেইখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ বাবে বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কেইবাগৰাকীও সাংসদ, বিধায়ক, দলীয় শীৰ্ষ নেতা আৰু মন্ত্ৰীক (BJP leaders are busy campaigning for GMC election)। নাৰেংগীৰ সভাখনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ লগতে বিধায়ক অতুল বৰা আৰু সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈক ।

ঠিক একেদৰে চানমাৰিৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ দায়িত্বত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু দলৰ নেতা জয়ন্ত দাস । গান্ধীবস্তিৰ সভাখনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়কদ্বয় সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু মানৱ ডেকাৰ লগতে বিজেপি নেত্ৰী বিজুলী কলিতা মেধীক । চম্পাৱতী হাইস্কুল প্ৰাংগনত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী সভাখনৰ দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু বিজেপি নেতা মুকুতা ডেকা ।

একেদৰে, খানাপাৰাৰ সভাখনৰ বাবে মন্ত্ৰী যোগেন মহন আৰু বিধায়কদ্বয় অতুল বৰা আৰু নৱ দলেক দায়িত্ব দিয়া হৈছে । মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু বিজেপি নেতা মুকুতা ডেকাক দিয়া হৈছে লালগণেশৰ সভাখনৰ দায়িত্ব । তেনেদৰে পূৱ গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচনী সভাখনৰ দায়িত্ব মন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগু, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা আৰু বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক অৰ্পণ কৰা হৈছে । পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু জালুকবাৰীত হ'বলগীয়া দুয়োখন সভাৰ দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু বিজেপি নেতা অশোক ভট্টৰায় ।

