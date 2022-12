গুৱাহাটী, 19 ডিচেম্বৰ: সোমবাৰে জনতা ভৱনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা নিলিত হয় (Himanta Biswa Sarma video conference with DC of Assam) ৷ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে পথ সুৰক্ষা আইন বলৱৎ, অৰুণোদয় ২.০ৰ অধীনত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন, অমৃত সৰোবৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ আৰু ধান ক্ৰয়ৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা কৰে (Video conference with DC of Assam) ।

পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাইক ষ্টাণ্ট, তীব্ৰ গতি পৰিহাৰ আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টহল তীব্ৰতৰ কৰি তোলাকে ধৰি পথ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বলৱৎ কৰাৰ বাবে উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । পথ দুৰ্ঘটনাৰ নিয়মীয়া পৰ্যালোচনাৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঠাই চিনাক্ত কৰি এনে ঠাই জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিদৰ্শন কৰি সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰো পোষকতা কৰে ।

বনভোজস্থলীত কঠোৰ সতৰ্কতাৰে মদ্যপান কৰি আৰু দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলোৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । আবকাৰী বিভাগে বনভোজস্থলীত অবৈধ সুৰা বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগতে ‘দুৰ্ঘটনামুক্ত নৱবৰ্ষ’ৰ বাবে অহা বছৰৰ এই সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনা ন্যূনতম ২০% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । অৰুণোদয় ২.০ৰ অধীনত (Assam Orunodoi 2 Scheme) হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত উপায়ুক্তসকলক ১০ এপ্ৰিলৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ।

লগতে এই অনুশীলনৰ জৰিয়তে পৰিয়ালে প্ৰতি এগৰাকী হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। অমৃত সৰোবৰৰ ক্ষেত্ৰত ২,৯৮৫টা অমৃত সৰোবৰৰ খননৰ সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে সুনিশ্চিত কৰিবলৈ উপায়ুক্তসকলক ক্ষিপ্ৰতাৰে বিতং প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । ধান ক্ৰয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ২০৯ টা কেন্দ্ৰক অৱগত কৰা হৈছে আৰু আজিলৈকে ৯,৫৩৬ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰি ১১৩টা কেন্দ্ৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হৈছে ।

ক্ৰয় অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ, কৃষকসকলক সংগঠিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ ল’বলৈ বিভাগীয় বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । বৈঠকত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, কেশৱ মহন্ত, ইউ জি ব্ৰহ্ম, অজন্তা নেওগ, পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত, খাদ্য, অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব বি আৰ সমল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব জে বি এক্কাকে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

