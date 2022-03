গুৱাহাটী, ৭ মাৰ্চ: এতিয়াৰে পৰা অসমত কোনোধৰণৰ ৰাজহ নগৰ (Revenue Town in Assam) নাথাকিব । সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকে(Assam cabinet) ‘ৰাজহ নগৰ’ৰ এই ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

কেবিনেটৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সদৰী কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে, অসমত প্ৰায় পঞ্চাশখন এনে ৰাজহ নগৰ আছিল, যিসমূহ পৌৰসভা বা নগৰ সমিতি একোৰে অন্তৰ্ভুক্ত নাছিল । তাৰ ফলত তেনে নগৰসমূহত বাস কৰা লোকসকলে মাটি ম্যাদীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰশাসনিক কামকাজত যথেষ্ঠ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈ আহিছিল । এতিয়াৰে পৰা সেই অসুবিধা নাথাকিব । ৰাজহ নগৰ বুলি পৰিচিত তেনে নগৰসমূহ পৌৰসভাৰ অধীনস্থ হ’ব । আনহাতে, পৌৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণো এতিয়াৰে পৰা ই ভি এমৰ জড়িয়তে অনুষ্ঠিত হ’ব ।

আজিৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সদৰী কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় যে, এতিয়াৰে পৰা গাওঁ অঞ্চলত ব্যৱসায়ৰ বাবে স্থানীয় পঞ্চায়তৰ পৰা কোনো ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই (Trade license is not required under Gaon Panchayat) । আনকি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈও পঞ্চায়তৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ আৱশ্যকতা নাথাকিব । এই দুয়োটা ব্যৱস্থাই আজিৰ কেবিনেটে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । অৱশ্যে গ্ৰামাঞ্চলত কেতবোৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ল’ব লাগিব ।

দেশী বা বিদেশী সুৰাৰ বিপনী, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, ইটা ভাটা, প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো উদ্যোগ আদি গ্ৰামাঞ্চলত স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিলে স্থানীয় গাওঁ পঞ্চায়তৰ পৰা ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ল’ব লাগিব । এনেদৰে আজিৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । ইয়াৰে এটা হ'ল এতিয়াৰে পৰা এশতকৈ অধিক শ্ৰমিক থকা সকলো উদ্যোগতে কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ নাম চৰকাৰী প'ৰ্টেলত পঞ্জীয়নভুক্ত হ’ব লাগিব । সকলো শ্ৰমিকক নিয়োগকৰ্তাই নিযুক্তি পত্ৰ আৰু পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু চল্লিশ বছৰ বয়সৰ উৰ্দ্ধৰ সকলো শ্ৰমিকৰে কৰ্তৃপক্ষই নিয়মীয়া বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাব লাগিব । শ্ৰমিক আৰু মালিকপক্ষ উভয়ৰে প্ৰতিনিধিৰে একোখন সমিতি গঠন কৰিব লাগিব । আজিৰ কেবিনেটে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ।

আনহাতে, বিভিন্ন সময়ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ যি আছাম কন্টিজেঞ্চী ফাণ্ড আছে, সেই ফাণ্ড দুশ কোটিৰ পৰা দুহেজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলিও মন্ত্ৰী হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰে ।

