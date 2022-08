গুৱাহাটী, 8 আগষ্ট: জনতা ভৱনত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত কেবিনেটৰ(Assam Cabinet Decision) বৈঠকত কেইবাখনো আইন আৰু নীতিৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয় । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুনকৈ Assam logistic policy, 2022 গৃহীত কৰা হয় । আকৌ Assam service pension rules, 1969 ৰ rules 149 ৰ সংশোধনী কৰা হৈছে ।

ইপিনে GMDA act, 1985 সংশোধন কৰি নতুনকৈ Unified metropolitan transport authority গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ জনতা ভৱনত সংবাদিকসকলক সদৰি কৰি কয় যে Assam logistic policy ,2022 জৰিয়তে অসমত logistic অন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হ’ব । আনহাতে Assam service pension rules, 1969 ৰ rules 149 ৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সক্ষম, অবিবাহিত সন্তান আৰু নাবালক সন্তানৰ মাজত পেঞ্চন সমানে ভাগ-বতৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।

কেবিনেটত লোৱা হ’ল বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

তেওঁ জনায় যে, গ্ৰাম্য অঞ্চলত যধে মধে বাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিব । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে, এতিয়াৰ পৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলত সুৰাৰ on shop ৰ ঠাইত off Shop থাকিব । অহা ৪৫ দিনৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তসকলে গ্ৰাম্য অঞ্চলত থকা সুৰাৰ on shop ৰ ঠাইত off Shop কৰিব ।

মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই জনায় যে, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে অহা ২০ আগষ্টত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব । ইতিমধ্যে চৰকাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । বানত সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ সংখ্যা ৫৫৩২ টা ৷ ইয়াৰে আংশিকভাৱে পকী ঘৰ ৩৬৩২ টা আৰু কেঁচা ঘৰ ১ লাখ ৫১ হাজাৰ ৭৭৪টা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা জুপুৰী ঘৰৰ সংখ্যা ৩১১৬ টা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পশু গৃহৰ সংখ্যা ৮,৭৫৩ টা । বানত সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ বাবদ পাহাৰ এলকাৰ বাবে ১ লাখ ১ হাজাৰ ৯০০ টকা আৰু সমভূমি এলেকাৰ বাবদ ৯৫ হাজাৰ ১০০ টকাকৈ দিয়া হ’ব । আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পকী ঘৰৰ বাবদ ৫,২০০ টকা আৰু আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কেঁচা ঘৰৰ বাবদ ৩,২০০ টকা দিয়া হ’ব । মুঠতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মুঠ ঘৰৰ বিপৰীতে চৰকাৰে ১২৩ কোটি ৫৯ লাখ ৫৭, ৭০০ টকা দিব । এই টকা বেংকৰ জৰিয়তে একেদিনাই দিয়া হ’ব ।

ইপিনে মণিপুৰত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা অসমৰ ২০ গৰাকী শ্ৰমিকক ২ লাখ টকাকৈ আৰু আহত ৫ গৰাকী শ্ৰমিকক ২৫ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: UGC NET 2022: ইউজিচি-নেট দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা স্থগিত