গুৱাহাটী, ১৫ ডিচেম্বৰ : ধেমাজি, নলবাৰী আৰু যোৰহাটত সফল সমাপ্তিৰ পাছত এইবাৰ গুৱাহাটীত প্ৰস্তুতি চলিছে অসম গ্ৰন্থমেলাৰ (preparation of Assam Book Fair Guwahati 2022) । অসম প্ৰকাশন পৰিষদ (Assam Prakashan Parishad) আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই (All Assam Book Publishers and Salers Association) চানমাৰিস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত যৌথভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিব অসম গ্ৰন্থমেলা (Guwahati Book Fair in Chandmari) ।

ইয়াৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰন্থমেলাৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় (Laikhuta set up of Assam Book Fair Guwahati) । লাইখুঁটা স্থাপন কৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য (Vice Chancellor of Cotton University), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই (GMC Mayor Mrigen Sarania) ।

গ্ৰন্থমেলা মানে মহৎ অনুষ্ঠান, উপাচাৰ্য ডঃ ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা

লাইখুঁটা স্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত উপাচাৰ্য ডঃ ডেকাই কয় যে গ্ৰন্থমেলা মানেই এক মহৎ অনুষ্ঠান । ইয়াৰ পৰা মানুহে প্ৰজ্ঞা আৰু সাধনাৰ সমল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে গ্ৰন্থমেলাক আন বিভিন্ন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাটো শুভ পৰম্পৰাৰ আৰম্ভণি বুলি তেওঁ কয় ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয় যে গ্ৰন্থমেলা যে কেৱল গল্প, উপন্যাস, কবিতাৰ উৎসৱ এনে নহয় । সাহিত্যৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত ভাষা-বিজ্ঞানৰ চৰ্চা হয়, সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শিত হয় আৰু জ্ঞানৰ বিষয়ে অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা হয় আৰু নতুন নতুন চিন্তাৰ পোহৰ বিলায় ।

অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰে প্ৰবোধ দাসে । অনুষ্ঠানত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সদস্য ডঃ প্ৰশান্ত চক্ৰৱৰ্তী, সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সভাপতি নগেন শৰ্মা, সম্পাদক ধীৰাজ গোস্বামীকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে অসম গ্ৰন্থমেলা গুৱাহাটীৰ চানমাৰি খেলপথাৰত ২৯ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৯ জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিব । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰন্থমেলাত ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও খ্যাতনামা প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ বিপণী থাকিব বুলি অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিবে সদৰী কৰিছে ।

