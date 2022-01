গুৱাহাটী, ২৭ জানুৱাৰী : '' গণতন্ত্ৰত মত প্ৰাৰ্থক্য থাকিব পাৰে তথা বিৰোধীয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (APCC President Bhupen Borah) বিগত কিছুদিন ধৰি সমালোচনাৰ নামত নিম্নমানৰ বক্তব্যৰে গণতান্ত্রিক বাতাবৰণ কলুষিত কৰিছে । '' এই অভিযোগ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ (Assam BJP criticizes APCC President Bhupen Borah) । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱা আৰু জানকী খাউণ্ডে ।

গণতান্ত্রিক বাতাবৰণ কলুষিত কৰিছে ভূপেন বৰাই : বিজেপি

মুখপাত্ৰদ্বয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়, '' আমি বিচাৰো বিৰোধীয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ভাৱে নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰক । কিন্তু প্ৰধান বিৰোধী দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ বক্তব্য যদি মনোৰঞ্জনমূলক চেনেলৰ দৰে হয় তেন্তে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে। এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি তেওঁক যুক্তি সংগতভাৱে চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ৷ ''

ইয়াৰোপৰি মুখপাত্ৰদ্বয়ে কয়, ভূপেন বৰাই দলটোক কিদৰে নেতৃত্ব দিব তেওঁ নিজেই নাজানে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ এনেদৰে আবোল-তাবোল বকিছে। তেওঁৰ হতাশগ্ৰস্ততাৰ পৰিচয় তেওঁৰ বক্তব্য তথা প্ৰকাশভংগীত প্ৰতিফলিত হৈছে (Bhupen Borah can't run a party says BJP) । মুখপাত্ৰদ্বয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলক বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় (BJP asks Congress to follow responsibility of opposition) ।

লগতে পঢ়ক : ভূপেন বৰা পানী নথকা ফায়াৰ ব্ৰীগেড : পীযুষ হাজৰিকা