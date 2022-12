গুৱাহাটী ,১০ ডিচেম্বৰ: ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ অহা ২০ ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব (Assam assembly winter session to start from 20 December) । পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ এই শীতকালীন অধিৱেশন ।

উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হ'ব কেইবাখনো বিধেয়ক । ২১ ডিচেম্বৰত উত্থাপন হ'ব ২ খন চৰকাৰী বিধেয়ক(Winter Session of Assam Assembly begin from December 20) । তদুপৰি এই অধিৱেশনত থাকিব সাধাৰণ প্ৰশ্ন-উত্তৰ শিতান আৰু দাবী মঞ্জুৰি প্ৰস্তাৱ । ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে হোৱা তিক্ততাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কক লৈ বিৰোধীয়ে চৰকাৰক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে(Assam border issue with neighbouring state)।

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনতো এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰি বিৰোধীয়ে সদন উত্তপ্ত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । উল্লেখ্য যে, এইবাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলাৰ সময়ত কর্মচাৰীসকলে বিধানসভা সচিবালয়ে নির্ধাৰণ কৰি দিয়া ইউনিফর্ম পৰিধান কৰি আহিব লাগিব । আনকি বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলাৰ সময়ত বাতৰি সংগ্রহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিক অথবা সংবাদ কৰ্মীসকলেও বিধানসভাৰ নিৰ্দিষ্ট ড্রেছ ক’ড অনুসৰি সাজপাৰ পৰিধান কৰি দায়িত্ব সমাপন কৰিব লাগিব ।

তেনেই কম সময়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগীয়া এই শীতকালীন অধিবেশনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় প্ৰস্তুতি কৰিছে বিধানসভা সচিবালয়ে(Assam Assembly 2022) ৷

