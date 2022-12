খোৱাপানী প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ

গুৱাহাটী, ১৭ ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে (Drinking water supply project in Assam)। ইতিমধ্যে চৰকাৰে ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত আশ্বাস প্ৰদানো কৰিছে । সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবেও বিগত বহু বছৰ ধৰি চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আছে । ২০২৩ চনৰ ভিতৰত ঘৰে ঘৰে খোৱাপানী যোগানৰ বাবেও চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ (Every family will get drinking water in Guwahati)।

এইবাৰ মহানগৰীৰ ডেৰ লাখ লোকক খোৱাপানী যোগানৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰ তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ ১২ হাজাৰ ঘৰত পানীৰ ট্ৰাইল চলি আছে । অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ সংখ্যা ২৬ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব । খোৱাপানী প্ৰকল্পসমূহৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজানবজাৰ, খাৰঘূলি, পাণবজাৰ আৰু ফাঁচীবজাৰ এলেকাত গুৱাহাটী জল ব'ৰ্ড, গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেড আৰু জি এম ডি এ-ৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত বিভিন্ন পানীৰ প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি কাম-কাজসমূহৰ চৰজমিন পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Ashok Singhal visits water supply project)। খাৰঘূলি প্ৰকল্প পৰিদৰ্শনৰ অন্তত কামৰ অগ্ৰগতি হৈছে বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ২১ ডিচেম্বৰত জাইকাৰ প্ৰতিনিধি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত হ'ব আলোচনা ।

২১ তাৰিখৰ বৈঠকৰ অন্তত পানী যোগান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । শনিবাৰে ৩০০ কোটি টকীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণৰ কামো পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণৰ কামো দুবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ (Building River Front in Guwahati)।

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰধান সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে খোৱাপানীৰ সমস্যা । বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । কিন্তু প্ৰতিখন চৰকাৰেই এই সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে । কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰেই ৰাইজৰ এই সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :BJP protest in Guwahati : গুৱাহাটীত পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্রীৰ পুত্তলিকা দাহ