গুৱাহাটী, ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী : কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিঙে বিগত সপ্তাহত গুৱাহাটীত ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল যে, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ পৰাই নামনি সোৱণশিৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প(NHPC Subansiri Lower Hydroelectric Project)ৰ প্ৰথমটো গোটৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বাকীকেইটা গোটৰো উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ’ব । কিন্তু তেওঁ ঘোষণা নকৰাকৈ আৰু উহ্য কৰি থৈ যোৱা বিষয়টোহে অসমৰ বাবে অধিক চিন্তনীয় । সেয়া হ'ল আগন্তুক ২০২৮-২৯ বৰ্ষৰ ভিতৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু ছটাকৈ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Arunachal Pradesh will be completed six large hydropower projects by 2028-29 ) ।

যিকেইটা অসমৰ বাবে যিকোনো সময়তে হৈ উঠিব পাৰে জলবোমা সদৃশ । যি নামনি সোৱণশিৰী প্ৰকল্প বন্ধৰ বাবে এসময়ত অসমত জুই জ্বলিছিল ৷ সেই প্ৰকল্প এতিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ।

অৰুণাচলত সাজু আৰু ছটাকৈ বৃহৎ ‘জলবোমা’

একেদৰে ২০২৮-২৯ ৰ ভিতৰত অৰুণাচলত মূৰ দাঙি উঠিব তাতোকৈ বৃহৎ আৰু ছটাকৈ প্ৰকল্প (New dam in Arunachal) ।

২০০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলগীয়া নামনি সোৱণশিৰী প্ৰকল্পৰ ৮০ শতাংশতকৈও অধিক কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব (NHPC Subansiri Lower Hydroelectric project to be completed by 2023)। এই বহুবিতৰ্কিত প্ৰকল্পটোৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত একে সময়তে আৰু পাঁচটা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে ।

এইকেইটা হ'ল ক্ৰমে ৮৯০ মেগাৱাটৰ তালং লোণ্ডা প্ৰকল্প, ১০০০ মেগাৱাটৰ হ' প্ৰকল্প, ৪৮১ মেগাৱাট নেফ্ৰা প্ৰকল্প, ৩৭১ মেগাৱাটৰ দিবিন প্ৰকল্প আৰু ৮০৩ মেগাৱাটৰ টাট-১ প্ৰকল্প । এই পাঁচটা প্ৰকল্পৰ উপৰিও অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হ’ব আৰু সাতটা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৷ যিকেইটা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰা নাই ।

তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমক যিকোনো সময়তে ঢাহিমুহি নিব পৰা দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৷ যাৰ উৎপাদন ক্ষমতা হ’ব ২,৮৮০ মেগাৱাট । এই প্ৰকল্পটোৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ।

ইপিনে বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সেউজ সংকেতৰ বাবে বাট চাই থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰু কেইটামান জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ল ক্ৰমে তালং লোণ্ডা-২, টাৱাং-১, টাৱাং-২ আৰু ইটালীন প্ৰকল্প । এই আটাইবোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত আগন্তুক কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৷ নিঃসন্দেহে সিবিলাক হ’ব নামনিত অৱস্থিত অসমৰ বাবে একো একোটা জলবোমা সদৃশ ।

আনহাতে, অৰুণাচলত এইদৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ বাবে ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ । ইতিমধ্যে অসমৰ বহু অঞ্চলত মহাবাহুৰ বুকু শুকুৱাৰ খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক । অৰুণাচলত এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ফলত অসম যে সাংঘাতিক ধৰণে উপকৃত হ’ব তেনেকুৱাও নহয় ।

গুৱাহাটী ভ্ৰমণকালত কেন্দ্ৰীয় শক্তিমন্ত্ৰী গৰাকীক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা গৈছিল যে এই প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা অসম কিদৰে লাভাম্বিত হ’ব ৷ তেতিয়া তেওঁৰ স্পষ্ট উত্তৰ আছিল যে, যিহেতু সকলো প্ৰকল্প অৰুণাচলত অৱস্থিত গতিকে সিবিলাকৰ পৰা অধিক উপকৃত হ’ব সেইখন ৰাজ্যহে । অসমে মাত্ৰ অৰুণাচলে পোৱাতকৈও কম পৰিমাণেহে লাভ কৰিব অলপ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ ।

