গুৱাহাটী,৬ জুলাই: অৰুণাচলৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই মঙলবাৰে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন প্ৰবঞ্চকক (Fraudster arrested in Guwahati) ৷ এজন লোকক পেট্ৰল পাম্প দিয়াৰ নামত কেইবা কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে (Fraud in the name of Petrol pamp given) ৷ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৃত প্ৰবঞ্চকটো হৈছে মিৰ্জাৰ বাসিন্দা দিব্যজ্যোতি দাস ।

আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, মির্জাৰ দিব্যজ্যোতি দাসে অৰুণাচলৰ ইটানগৰৰ এজন লোকক গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ বিষয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দি পেট্ৰল পাম্প আবণ্টন দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল । পেট্ৰল পাম্প আবণ্টন দিয়াৰ নামত দিব্যজ্যোতি দাসে অৰুণাচলী লোকজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কেইবা কোটি টকা ।

পেট্ৰল পাম্পৰ নামত কোটি টকা আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

অৱশেষত ধন আদায় লোৱাৰ পাছৰে পৰাই দীপজ্যোতি দাসে লোকজনক প্ৰবঞ্চনা কৰি আছিল । উপায়হীন হৈ লোকজনে ইটানগৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ । এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে থানাত ৮/২২ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ইটানগৰৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই নুনমাটি আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি গুৱাহাটীৰ অন্তৰ্গত নুনমাটিত অভিযান চলাই প্ৰবঞ্চক দিব্যজ্যোতি দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যায়।

উল্লেখ্য যে ধৃত দিব্যজ্যোতি দাসে দীর্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী শোধনাগাৰ আৰু চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত নিবনুৱাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিল ।

