আনকি নিজৰ ফেচবুক পেজতো অভিজিৎ শৰ্মাই এইদৰে লিখিছিল, “চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মীমাংসা চুক্তি। APW welcomes from the bottom of our heart. মীমাংসা চুক্তিৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰীহ অসমীয়া যুৱকক এনকাউণ্টাৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । আগতে আছিল গুপ্তহত্যা, আজিকালি মুক্তহত্যা ৷”