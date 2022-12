গুৱাহাটী,১৯ ডিচেম্বৰ: কোন দিশে আগবাঢ়িছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ? গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে নেকি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ? কাৰণ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ (Assam APSC Scam) ২০১৩আৰু ১৪ বৰ্ষৰ কেলেংকাৰি আপুনি মই ভবাতকৈ অধিক প্ৰসাৰিত আৰু ব্যাপক হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে (APSC Cash for Job Scam) ৷ গৈ গৈ এঠাইত থমকি ৰোৱা অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই স্পৰ্শ নকৰা বহু তথ্যই পোহৰলৈ অহাৰ বাট মুকলি হৈছে ন্যায়িক তদন্তত ৷

অধিক সম্প্ৰসাৰিত পৰিসৰত তদন্ত আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে (Biplab Kumar Sarma Committee) কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰৰ পৰা অধিক সময় বিচাৰিছিল ৷ যোৱা ২০ নৱেম্বৰত শৰ্মা আয়োগৰ তদন্তৰ নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যকাল শেষ হৈছিল ৷ সেয়ে, অতিৰিক্ত ৬ মাহ বা তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে সময়সীমা বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল ৷ সেই অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰেও শৰ্মা আয়োগৰ অতিৰিক্ত ৬ মাহ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিছে (Renewal of Biplab Kumar Sarma Committee) ৷ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ লগে লগে পুনৰ তৎপৰ হৈ নিজৰ কামত আগবাঢ়িছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ৷

প্ৰতিবেদন দাখিলৰ 8মাহৰ পিছতো চৰকাৰে নললে ব্যৱস্থা

বাবুল চহৰীয়া আৰু পৱিত্ৰ কৈৱৰ্ত্তক জেৰা আয়োগ

অসম লোক সেৱা আয়োগৰ ২০১৩ আৰু১৪ বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ(APSC Scam) সময়চোৱাত প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল বাবুল চহৰীয়া(APSC Babul Sahahia) , সহকাৰী মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল পৱিত্ৰ কৈৱৰ্ত্ত(APSC PABITRA KAIBARTA) ৷ আয়োগৰ পুনৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ পিছতে দুয়োজনকে ডিচেম্বৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত জেৰা কৰিছে আয়োগে ৷ সেই সময়ত মুখ্য পৰীক্ষকৰ দায়িত্বত থকা বাবুল চহৰীয়াই প্ৰশ্ন কাকত জমা ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ নিজৰ হাতত থাকিবলগীয়া ছাবিটো কেলেংকাৰিৰ অন্যতম নায়ক ৰাকেশ পালৰ(Rakesh Paul) হাতত দি গোৰেশ্বৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ইতিমধ্যে ৷

এইবাৰৰ জেৰাত দুয়োজনৰ পৰা নতুন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ শৰ্মা আয়োগৰ তদন্তৰ আওতালৈ আৰু কেইবাগৰাকীও বিষয়া-কৰ্মচাৰী আহিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ২ এপ্ৰিলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ২০১৩ বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰিৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, য’ত আছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৷

কি হ’ল ২ এপ্ৰিলত শৰ্মা আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ ?(What happened to the Biplab Kumar Sarma Committee Report)

যোৱা ২ এপ্ৰিলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগে দাখিল কৰিছিল নিজৰ প্ৰথমখন প্ৰতিবেদন ৷ THE COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952, ACT No 60 OF 1952ৰ অনুসৰি এনে আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন ৬ মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে উত্থাপন কৰিব লাগিছিল বিধান সভাত ৷ কিন্তু ৬ মাহৰ ঠাইত এতিয়া ৮ মাহ পাৰ হৈ গ’ল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে ২ এপ্ৰিলত দাখিল কৰা শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত কি ব্যৱস্থা ল’লে সেয়া আজিও অন্ধকাৰত ৷ বৰঞ্চ ৰাজ্য চৰকাৰে অভিযুক্ত ২০১৩ চনৰ নিযুক্তক পদোন্নতিহে দিয়া দেখা গ’ল বাস্তৱত ৷

শৰ্মা আয়োগৰ কাৰ্যকাল 6মাহলৈ বৃদ্ধি

এক কথাত গুৰুত্বহীন কৰিব খুজিছে নেকি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগক ?

কেৱল সমালোচনাৰ হাত সাৰিবলৈহে ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগ গঠন কৰা হ’ল নেকি বুলি এতিয়া চলিছে ব্যাপকত চৰ্চা ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে শৰ্মা আয়োগে ২০১৩ বৰ্ষৰ APSCৰ পৰীক্ষা আৰু বাচনি প্ৰক্ৰিয়াৰ কেলেংকাৰিৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি ২ এপ্ৰিলত নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৪ বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু বাচনি প্ৰক্ৰিয়াৰো তদন্তৰ দায়িত্ব শৰ্মা আয়োগক দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ ২০১৩ চনৰ প্ৰতিবেদনত মুঠ ৩৯ জন প্ৰাৰ্থী আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত লোকক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মেৰে APSC ৰ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কৰে ৷

শৰ্মা আয়োগৰ ২ এপ্ৰিলৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে এই প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তদানীন্তন মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাৰ(Chief Secretary Jishnu Baruah) নেতৃত্বত এখন ৫ জনীয়া কমিতি গঠন কৰি দিয়ে ৷ জিষ্ণু বৰুৱাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাত যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৰ্তমানৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ(Chief Secretary Paban Kumar Borthakur) অধ্যক্ষতাত পুনৰ উচ্চস্তৰীয় কমিটিখন গঠন কৰা হয় ৷ কিন্তু মুঠ ৮ মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো এইখন কমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল নহ’ল ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে, ধনৰ বিনিময় নাইবা জালিয়াতিৰে APSCৰ চাকৰি লোৱা বুলি শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত নাম উল্লেখ থকা অভিযুক্তক চৰকাৰে প্ৰশ্ৰয় দি পদোন্নতিহে দিয়া দেখা গ’ল ৷

সেয়ে, এতিয়া দিছপুৰৰ বাহিৰে-ভিতৰে চৰ্চা, ন্যায়িক তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন চৰকাৰে গুৰুত্বহীন কৰিব খুজিছে নেকি ? পুনৰ ৬ মাহ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিলেও কাৰ্যত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত চৰকাৰে কি ভূমিকা ল’ব সেয়াও এতিয়া সন্দেহ কৰিবলৈ সুৰুঙা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

কাইলৈ অৰ্থাৎ মঙলবাৰৰ পৰা অসম বিধান সভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন(Assembly winter session) ৷ এই অধিৱেশনতে চৰকাৰে ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত চৰকাৰে প্ৰতিবেদন উত্থাপন কৰিব বুলি আশা কৰিব পৰা যাবনে? সেয়াহে এতিয়া হ’ব লক্ষণীয় ?

