গুৱাহাটী, ২৬ ডিচেম্বৰ : অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ স্থলী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ অন্যতম ৰে'লৱে ষ্টেচন গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচন (illegal activity in Guwahati Railway Station) । চলিত বৰ্ষত গুৱাহাটী ৰে'লৱে ষ্টেচনত চৰকাৰী ৰে'ল আৰক্ষীয়ে ২১.৩২ কোটি টকাৰ বিভিন্ন অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (illegal goods seized at Guwahati railway station) ।

চৰকাৰী ৰে'ল আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, চলিত বৰ্ষত আৰক্ষীয়ে অবৈধ সৰবৰাহৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত ১৪০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ (140 people arrested for illegal trafficking) কৰাৰ লগতে বহু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে (Seizure of narcotics at Guwahati Railway Station) ।

এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে ৬৫০ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, ২২ কিলোগ্ৰাম অপিয়াম, ৩২ হাজাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট, ১.৫ কিলোগ্ৰাম মৰফিন, ১২০ গ্ৰাম হেৰ'ইন, ৭৪০ বেগ বাৰ্মিজ চুপাৰি, ২ কিলোগ্ৰাম সোণ, ২ কোটি নগদ ধন, বিদেশী চিগাৰেট এহেজাৰ বাণ্ডিল, ৪৫ খন মটৰচাইকেল । চৰকাৰী ৰে'ল আৰক্ষীৰ বিভিন্ন অভিযানত উক্ত সামগ্ৰীবোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (GRPF operation against illegal trafficking) ।

উল্লেখ্য জব্দকৃত সামগ্ৰীসমূহ সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'লযোগে বিভিন্ন স্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল । বহু সময়ত আকৌ গৰাকীবিহীনভাৱেও সামগ্ৰীসমূহ সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'লযোগে অন্য স্থানলৈ প্ৰেৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল । এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত গাঞ্জা আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰি অন্যতম বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে ।

সূত্ৰটোৱে লগতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰে'ল বিভাগৰ নিয়মমতে যিকোনো সামগ্ৰী পাৰ্চেল হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ প্ৰেৰকৰ নাম-ঠিকনাৰ লগতে কোন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব সেয়া সবিশেষ উল্লেখ কৰিব লাগে । কিন্তু সৰবৰাহকাৰীয়ে অতি কৌশলেৰে প্ৰেৰকৰ ভুৱা নাম-ঠিকনা লিখি সেইবোৰ প্ৰেৰণ কৰে । সেয়েহে প্ৰকৃত প্ৰেৰকক বিচাৰি পাবলৈ কষ্টকৰ হয় বুলিও সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ গুৰুত্ব অধিক । তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ নিচাযুক্ত আৰু চোৰাংবস্তু সৰবৰাহকাৰীয়ে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনক ব্যৱহাৰ কৰি আছে । আনহাতে, গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনৰ জৰিয়তে দেশৰ অন্য প্ৰান্তলৈ আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যকেইখনলৈও এনে সামগ্ৰী সৰবৰাহ হৈ আহিছে ।

তেনে ক্ষেত্ৰত ৰে'ল আৰক্ষীয়ে অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগা হয় । তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰে'ল আৰক্ষীৰ হাতত জব্দ হৈ আহিছে এনে অবৈধ সামগ্ৰীবোৰ । অৱশ্যে বহু ক্ষেত্ৰত এই সামগ্ৰীসমূহৰ সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'ল আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি সাৰি যাবলৈও সক্ষম হৈছে । নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত ৰে'ল আৰক্ষী অধিক সতৰ্ক আৰু সষ্টম হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ।

