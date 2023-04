গুৱাহাটী, ১০ এপ্ৰিল : চৰকাৰে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা বুলি সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চর্চা চলি থকাৰ সময়তে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ আসোঁৱাহ আঁতৰাবলৈ APDCL এ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (APDCL clarifies on smart prepaid meters)। APDCL য়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ ৷

১৯১২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকে (APDCL Helpline number 1912) ৷ গ্ৰাহকৰ প্ৰশ্ন www.apdcl.org বা myBijulee APP ৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ৷ ফেচবুক আৰু টুইটাৰত @apdclsocial ত টেগিঙৰ জৰিয়তেও উত্থাপন কৰিব পাৰিব ৷ মেইল কৰিব পাৰিব support@apdcl.org ত (Customer raise their query through http://apdcl.org or myBijulee App or social media handle tagging @apdclsocial) ৷ সংশ্লিষ্ট উপ-সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিবলৈ গ্ৰাহকক আহ্বান ৷

উল্লেখ্য যে, চৰকাৰে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা বুলি সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চর্চা চলি আছে । অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল আদায় কৰি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীয়ে স্মার্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পকেট উদং কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

পূৰ্বতে ২০০-৩০০ টকা বিদ্যুতৰ বিল আহিছিল যদিও এতিয়া মাহেকত এহেজাৰ টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে বুলি অভিযোগ কৰিছে উপভোক্তাই । বিভিন্ন উপভোক্তাই চ’ছিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ‌কৰা মতে খালী হৈ থকা ঘৰটোতো দৈনিক ১৫ টকাকৈ মাহত ৪৫০ টকা আদায় দি থাকিবলগীয়া হৈছে বুলি আক্ষেপ কৰিছে ।

দৰিদ্ৰ, নিম্নবিত্ত শ্ৰেণীক চৰকাৰে স্মার্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰা বুলি অভিযোগ কৰি অতবোৰ ৰাইজৰ আপত্তি সত্বেও চৰকাৰৰ গা লৰা নাই । কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিচত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ গা লৰা যেন অনুভৱ হৈছে (APDCL Clarification on Increased Household Electricity Bill) ।

শেহতীয়াকৈ এ পি ডি চি এলে এটা টুইটত প্ৰিপেইড স্মার্ট মিটাৰৰ ফলত বিদ্যুৎ মাচুল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি বহু উপভোক্তাই বিভিন্ন মাধ্যমত অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । স্মার্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ফলতবিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে (Smart prepaid meters do not lead to an increase in electricity bills) ।

তদুপৰি গ্ৰাহকসকলক সকাহ দিবলৈ প্ৰিপেইড সংযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পাচত অন্তিম মাহৰ পোষ্টপেইড বিল দৈনিক কিস্তি হিচাপে আদায় দিয়াৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । অৱশ্যে পোষ্টপেইডৰ পৰা প্ৰিপেইডলৈ সলনি হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত এজন উপভোক্তাৰ কোনো বিভ্ৰান্তি বা জঁট থাকিলে অথবা কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে এ পি ডি চি এলৰ ১৯১২ হেল্প লাইন নম্বৰত ফোন কৰিবলৈ বা apdcl.org বা myBijulee এপ বা সামাজিক মাধ্যম @apdclsocial ত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

ইপিনে এ পি ডি চি এলৰ প্ৰিপেইড মিটাৰৰ গ্ৰাহকসকলৰ অভিযোগ/আপত্তি আদি থাকিলে কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ সমস্যাৰ বুজ ল'ব আৰু বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

মনকৰিবলগীয়া যে, APDCLৰ myBijulee এপটো উন্নত নহয় । এই এপটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আসোঁৱাহ পোৱা গৈছে । যাৰ বাবে হয়তো গুগল প্লে ষ্টোৰত এই এপটোৰ ৰেটিং ভাল নহয় ।

