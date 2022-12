গুৱাহাটী,৬ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে বিদ্যুতৰ নিয়মীয়া যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা চৰকাৰখনে কাৰ্যতঃ এইক্ষেত্রত সফল হ'ব পৰা নাই । চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই অসম চৰকাৰ । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাহিৰৰ উৎসৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎ । এতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা কৰা বিদ্যুতেৰে প্ৰয়োজনীয় চাহিদা পূৰ কৰি অহা এ পি ডি চি এলে শেহতীয়াকৈ সৌৰ শক্তি উৎপাদনেৰে বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ চাৰিটা স্থানত ১০০ মেগাৱাট সামর্থ্যৰ চাৰিটা সৌৰ প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণ আৰম্ভ কৰাৰ পাছত নতুনকৈ ৩০০০ মেগাৱাট সামৰ্থৰ সৌৰ শক্তি প্রকল্প স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে(APDCL begins implementation of 4 solar projects) । এই ৩০০০ মেগাৱাট শক্তিৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব পাৰিলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ’ব এ পি ডি চি এল । সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত সর্বোচ্চ চাহিদাৰ সময়ত ২৪৬০ মেগাৱাট বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় ।

প্রয়োজনীয় এই বিদ্যুতৰ বিপৰীতে মাত্র ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ এ পি ডি চি এলে নিজৰ উৎসৰ পৰা লাভ কৰে(APDCL to become self sufficient) । অৰ্থাৎ ৯০ শতাংশ বিদ্যুতৰ বাবে এ পি ডি চি এলে অন্য উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । যাৰ ফলত কোটি কোটি টকা আদায় দিব লাগে । কিন্তু সৌৰ শক্তি প্রকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণ সম্ভৱ হৈ উঠিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনত এ পি ডি চি এল স্বাৱলম্বী হৈ উঠাই নহয়, উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰিবলৈও সক্ষম হ’ব ।

জানিব পৰা মতে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ‘মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্রকল্প’ৰ(Chief Minister Solar Energy Project) অধীনত ১০০০ মেগাৱাট সামৰ্থৰ এক অভিলাষী সৌৰ শক্তি প্রকল্প স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই প্রকল্পৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ অব্যৱহৃত ভূমি বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ'ব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অৰ্থনৈতিক কার্য বিভাগে স্ক্রীনিং কমিটীৰ ১৩০ সংখ্যক অসমত ১০০০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পত জুলাই মাহতেই অনুমোদন জনায় ।

প্রকল্পসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ পৰা ৩২০০ কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমোদন জনোৱা হৈছে । প্ৰকল্পকেইটাৰ বাবে শোণিতপুৰ, ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ছটা স্থানত ২১,১৬১ বিঘা ভূমি ইতিমধ্যে আহৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে ভাসমান সৌৰ শক্তি প্রকল্প স্থাপনৰ বাবে অসম ফিচাৰী ডেভেলপমেন্ট নিগমৰ পৰা ১২,২৬১ হেক্টৰ জলভূমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপত্তিহীনতাৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ।

এই প্রকল্পসমূহ স্থাপনৰ বাবে এটা যৌথ উদ্যোগ গঠন কৰিবলৈ এ পি ডি চি এল আৰু এন এল চি আই এলৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তিও স্বাক্ষৰিত হৈছে । সৌৰ শক্তি প্রকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণ সঠিক দিশত আগবাঢ়িলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আৰু তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্বাভাৱিকতে হ্রাস পাব । লগতে বিদ্যুতৰ যোগানো নিয়মীয়া হ'ব ।

