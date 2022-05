গুৱাহাটী,১১ মে' : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ আমোলত অসমীয়া জাতিৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সকলো আজি সংকটাপন্ন । জাতীয় অস্তিত্ব বিপদাপন্ন । হিন্দুত্ব, হিন্দী আৰু হিমন্তৰ বাহিৰে অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ যেন আন কোনো লক্ষ্য নাই । এই অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (APCC president Bhupen Kum Bora's press meet) । বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ ছয়বছৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এবছৰীয়া কাৰ্যকাল (One year of Himanta Biswa Sarma Government) সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

তেওঁ কয় যে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসমৰ চৰকাৰখনৰ বিগত এবছৰীয়া কার্যকাল চূড়ান্ত ব্যর্থতাৰ নিদৰ্শন । বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শান্তি আৰু বিকাশৰ নতুন যুগৰ কথা কোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক দেশৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ এখন কৰাৰ কথা ক'লে । কিন্তু শান্তি আৰু বিকাশৰ অসমত কিয় দুই শতাধিক যুৱক-যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ কিয় যাবলগীয়া হ'ল তাৰ উত্তৰ দিয়ক ।

চৰকাৰখনৰ গণি গণি বছৰি ১ লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি পত্ৰ বিলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কি হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয় যে, চৰকাৰখনে ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত ১ লাখ ৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা জাপি দিছে । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মূৰত এতিয়া ৩৭,০০০ টকাৰ ধাৰৰ বোজা জাপি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ।

ইফালে, চাহ শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি ৩৬৫ টকা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি (Wages of tea workers in Assam not increased) সন্দৰ্ভতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে, বিষাক্ত কাঠফুলা খাই প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে চাহ শ্ৰমিকে (Tea workers died consuming poisonous mushrooms)। ঋণ লৈ বিলাস কৰা চৰকাৰখনে নিজৰ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়াত অপাৰগ হৈছে । চৰক‍াৰখনে ১৭,০০০ কোটি টকা ঠিকাদাসকলক দিবলৈ বাকী আছে । বিগত এবছৰে টেট শিক্ষকসকলক (TET teachers of Assam) দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সমূহেই পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে এইখন চৰকাৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে, মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অধিকাৰ কেৱল আদালতৰ তথা বিচাৰপতিৰ আছে । কিন্তু তেনেস্থলত গৃহমন্ত্ৰীৰ দ‍ায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই বিচাৰপতি হৈ এই পর্যন্ত ৪৭ জন লোকক এনকাউণ্টাৰৰ নামত মৃত্যুদণ্ড দিছে (Encounter in Assam)।

তেওঁ কয় যে, আইন-আদালতৰ ঊৰ্দ্ধলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আঁঠুৰ তলত গুলীয়াবলৈ আৰক্ষীক অপাৰ ক্ষমতা দি ৰাজ্যখনত আইনশৃংখলাৰ এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ পাতনি মেলাত সফলতা লাভ কৰিছে । আনহাতে, অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি অসমৰ ৰাইজক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট আদায় কৰাৰ পিছত চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটীৰ প্ৰতিবেদনখনকে ‘ঠিকনাবিহীন’ কৰি পেলোৱাত সফল মুখ্যমন্ত্ৰী শর্মা । এন আৰ চি গাপ দিয়াত সম্পূর্ণ সফলতা লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে ।

শিক্ষাখণ্ডক ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডক পর্যায়ক্ৰমে পুঁজিপতি হাতত তুলি দিয়াৰ কামো আৰম্ভ কৰিলে । স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ঢাক-ঢোল বজোৱা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ দিনতে অসমত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাই পূৰ্বৰ সকলো ৰেকর্ড ভাঙিলে । অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত ৰখাত সফল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ । ১০ বছৰত অসমৰ সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি এইখন চৰকাৰেই দিছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে, ক'লা বেপাৰী আৰু বণিয়াক খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ তুলি দি নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্যবৃদ্ধিৰে (Price hike in Assam) জনতাক কোঙা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ ।

তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হ'ল যদিও কোনখনত এজন হলেও স্থায়ী কার্ডঅ'লজিষ্ট, নিউৰ'লজিষ্ট নাইবা নেফ্ৰ'লজিষ্ট আছে তাৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়ক। বিগত এটা বছৰে চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মর্যাদা দিম বুলি বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা দাঙি ধৰি শেষত তেওঁ কয় যে, সর্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ স্থান মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ১৭, জনমূৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত ২২, বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ২৬, ইন'ভেচন ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত ৩১, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ২৪, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৩১, বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত ১৯ আৰু নিবনুৱাৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৬.৭ শতাংশ (সৰ্বভাৰতীয়ৰ হাৰ -৫.৮ শতাংশ)।

ইফালে উক্ত সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য, প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ, প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ উপৰি কেইবাগৰাকীও নেতা ৷

