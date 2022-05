গুৱাহাটী, ২৭ মে': ক'ভিডৰ নামত বৰ্ত্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত কেলেংকাৰী হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ মনজিৎ মহন্তই ।

তেওঁ কয় যে ২০২০ চনৰ ১৫ এপ্ৰিলৰ মাজনিশা গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ ‘ৰাণ-ৱে’ত ‘ব্লু-ডাৰ্ট’ৰ এখন সামগ্ৰী পৰিবাহী বিমানৰ সন্মুখত থিয় হৈ চীন দেশৰ পৰা অসমে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৫০ হাজাৰ বিশেষ পি পি ই কীট আমদানি কৰি আনিছে বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল তেতিয়াৰ স্বাস্থ্য তথা বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই । সেই সময়ৰ ফাঁকি এতিয়া জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰিল (Purchase of PPE kit from China) ৷

চীনৰ পৰা 50 হাজাৰ PPE কীট কিনা নাছিল চৰকাৰেঃ কংগ্ৰেছ

অসমৰ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ সকলৰ নিৰাপদ চিকিৎসা সেৱাৰ তাগিদাত দেশৰ ভিতৰতে অসমে প্ৰথম চীনৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ পি পি ই কীট আমদানি কৰিছে বুলি তেতিয়া ঘোষণা কৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বত্ৰ বাঃ বাঃ ল’বলৈ চেষ্টা কৰা ভেল্কিবাজীৰ স্বৰূপ শেহতীয়াকৈ অতি উলংগ ৰূপত ৰাইজৰ সন্মুখত উন্মোচিত হ’ল বুলি তেওঁ কয় ।

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ উদ্ধৃতি দি ‘আৰ টি আই’ৰ প্ৰসংগৰে কয় যে অসম চৰকাৰৰ ক’ভিড প্ৰতিৰোধী সকলো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে চীনৰ পৰা পি পি ই কীট বাদেই ক’ভিড প্ৰতিৰোধ অভিযানৰ কোনো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা নাই আৰু এনে সামগ্ৰীৰ বাবদ কাকো এটকাও আদায় দিয়াৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ হাতত নাই (NHM did not purchase PPE kits from China)।

অর্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে পোনে পোনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবীক নস্যাৎ কৰিলে আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱেই ইয়াক মিছা বুলি অভিহিত কৰিলে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে আৰ টি আইৰ উত্তৰত ইয়াকো জনালে যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানক পি পি ই কীট যোগানৰ কাম ন্যস্ত কৰিছিল ।

তেওঁ কয় যে এখন সৰ্বভাৰতীয় বাৰ্তালোচনীত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ নিয়ম ভাঙি চীনৰ পি পি ই কীট ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িল সেই সম্পৰ্কে এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । য’ত দিল্লীৰ এটা যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অসম চৰকাৰে ২০২০ চনৰ ২৯ মাৰ্চত ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীট যোগানৰ ফৰমাইচ দিছিল বুলি প্ৰকাশ । কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমৰ আৰ টি আইৰ উত্তৰত কোৱা হৈছে যে ২০২০ চনৰ ১৮ মাৰ্চৰ পৰা ২০২২ চনৰ ৪ জানুৱাৰীলৈকে অসমলৈ ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীট যোগানৰ কোনো তথ্য নাই ।

ইয়াৰ মাজত কেৱল ২০২০ চনৰ ২৮ মাৰ্চত এম বি ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ৯৫১.০৮ টকা দৰত ১০ হাজাৰ পি পি ই কীট ক্ৰয়ৰ তথ্যহে স্বাস্থ্য মিছনৰ তথ্যত উল্লেখ কৰা হয় । অর্থাৎ ২০২০ চনৰ ১৫ এপ্ৰিলৰ মাজনিশা ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাফল্যৰ ফটা ঢোল বজোৱা এখন নাটক সুকলমে মঞ্চস্থ কৰিলে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰি কয় যে সেই ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীট যদি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে ক্ৰয় কৰা নাছিলেই তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰক কোনে সেই পি পি ই কীট ক্ৰয় কৰিছিল । আনহাতে সেই ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীটৰ বাবদ ১৫ কোটি টকা কোনে ব্যয় কৰিছিল ।

সেই ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীট এতিয়া ক'ত জমা কৰি থোৱা আছে আৰু চীন দেশৰ পৰা ৫০ হাজাৰ পি পি ই কীট ক্ৰয় কৰি যোগান ধৰিবলৈ কোন ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠানক ফৰমাইচ দিয়া হৈছিল । ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাত হোৱা আয়-ব্যয়ৰ হিচাব ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ বিভিন্ন পক্ষই দাবী জনোৱাৰ পিছতো কিয় আজিলৈকে সকলো গাপ দি থোৱা হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই বিষয়ত এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰি অসমৰ ৰাইজক সকলো সত্য তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিবৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় ।

