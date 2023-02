প্ৰবাল কলিতাক ৭ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

গুৱাহাটী, ১১ ফেব্ৰুৱাৰী : ভৰলুমুখৰ অংকুৰ চুৰাণাৰ অপহৰণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত প্ৰবাল কলিতাৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাচতে ঘটনাই নতুন মোৰ লোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে (Ankur Surana Kidnapping Case)। তদন্তৰ আওতালৈ আহিব পাৰে ভুক্তভোগী অংকুৰ চুৰাণা । ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰি থকা প্ৰবাল কলিতাই আৰক্ষীৰ হেঁচাত শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰবাল কলিতাক আদালতত হাজিৰ কৰি ৭ দিনৰ জিম্মাত লয় (Prabal Kalita has been sent to police custody)। জানিব পৰা মতে সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল মূল অভিযুক্ত প্ৰবাল কলিতাই । অপহৰণকাণ্ডত জড়িত কৰাইছিল তেওঁৰ ৰিজৰ্টৰ কৰ্মচাৰীক । ধনৰ লেনদেনৰ বাবে এই অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে । প্রবাল কলিতাই স্বীকাৰো কৰিছে এই কথা ।

অংকুৰ চুৰাণাৰ বিৰুদ্ধে মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰবাল কলিতাই । প্রবাল কলিতাই অংকুৰ চুৰাণাৰ পৰা পাব লগা বহু পৰিমাণৰ ধন দীৰ্ঘদিন ধৰি ওভতাই দিয়া নাছিল । প্ৰবাল কলিতাই স্বীকাৰ কৰা মতে সেইবাবেই অংকুৰ চুৰাণাক তেওঁ অপহৰণ কৰিছিল । আৰক্ষীৰ আগতো এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰবাল কলিতাই ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১ ফেব্ৰুৱাৰীত আমচিঙত থকা পি কে ইক' ৰিজৰ্টৰ মালিক প্ৰবাল কলিতাই ভৰলুমুখৰ অংকুৰ চুৰাণাক তেওঁৰ ৰিজৰ্টত নৈশ পাৰ্টি থকা বুলি মাতি লৈ গৈছিল । ইয়াৰ পাছতে ডিগাৰু আমচিং পথৰ পৰা অংকুৰ চুৰাণাক অপহৰণ কৰা হৈছিল (Surana Kidnapping Case)। অংকুৰ চুৰাণা ঘৰলৈ উভতি নহাত পিতৃয়ে ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত ২ ফেব্ৰুৱাৰীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ৪১/২০২৩ নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখে । আনহাতে অংকুৰ চুৰাণাক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ হিচাপে প্ৰবাল কলিতাই ১০৪ বিটকইনচৰ দাবী কৰিছিল । মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ অভিযানৰ অন্তত ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগত হাতে ভৰি বান্ধি আমচিং চাহ বাগিছাৰ সমীপৰ এটা পথত মোকলাই দিয়া হৈছিল অংকুৰ চুৰাণাক ।

অংকুৰ চুৰাণা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাণ্ডৰ লগত জড়িত পি কে ৰিজৰ্টৰ প্ৰবন্ধকসহ ৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল (Total arrested on Surana Kidnapping Case)। ধৃত ৫ জন ক্ৰমে ৰূপম দাস (৩৩) ৰাজেন কাইমাল (৩৩), আজাহাৰ চৌধুৰী (২৯), হৰেণ দাস (৪৮), গৌতম দাস(২৭) । সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ধৃত ৫ জন । অভিযুক্ত কেইজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে ৰিজৰ্টখনৰ মালিক প্ৰবাল কলিতাৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল ।

কিন্তু ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবাল কলিতাই । ইফালে প্ৰবাল কলিতাৰ বাহন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে প্ৰবাল কলিতা বহিঃৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিছিল । কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ওচৰত প্ৰবাল কলিতাই আত্মসমৰ্পণ কৰে (Prabal Kalita Surrendered)। আনহাতে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অংকুৰ চুৰাণাৰ বাহনখন ।

