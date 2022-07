গুৱাহাটী,১১ জুলাই: অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সকলে সোমবাৰে দেশজুৰি দাবী দিৱস পালন কৰে (Anganwari workers helper protest in Guwahati)। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকা সকলে । কামৰূপ মহানগৰ জিলা কমিটীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে (Memorandum sent to PM Narendra Modi through DC) ।

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কৰ্মীসকলে কয় যে অসমত ৬২,১৫৩ টা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত কৰ্মী-সহায়িকাসকলে বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । তদুপৰি সময়ে সময়ে অতিৰিক্ত কাম কৰিবলগীয়া হয় । কৰ্মী-সহায়িকাসকলে সকলো নথি পত্ৰ আৰু সকলো তথ্য মোবাইলৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সময়মতে যোগান ধৰি আহিছে ।

অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মহানগৰী

ইয়াৰ পাছতো অংগনৱাড়ী কৰ্মী-সহায়িকাক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়া নাই । সেয়ে কৰ্মী-সহায়িকাক নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দিয়া, উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ ৰায় অনুসৰি কৰ্মী-সহায়িকাক গ্ৰেচুইটি প্ৰদান কৰা, অৱসৰ দিয়া কৰ্মী-সহায়িকাক অতি শীঘ্ৰে এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা, কৰ্মীক ন্য়ূনতম মজুৰি ২১ হাজাৰ আৰু সহায়িকাক ১৮ হাজাৰ টকা আদায় দিয়াকে ধৰি মুঠ ৯ টা দাবী পূৰণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

