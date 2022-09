গুৱাহাটী, ২৬ ছেপ্টেম্বৰ : অসম এৰিব AIGP আনন্দ মিশ্ৰই (AIGP Anand Mishra left Assam) । শীঘ্ৰেই বিহাৰ কেডাৰত যোগদান কৰিব তেওঁ (Anand Mishra will join Bihar cadre) । অসম এৰি বিহাৰলৈ যাব আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ । অসম-মেঘালয় কেডাৰ এৰি বিহাৰ কেডাৰলৈ যাব আনন্দ মিশ্ৰ ।

উল্লেখ্য, বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ এ আই জি পিৰ দায়িত্বত আছে আনন্দ মিশ্ৰ । জানিব পৰা মতে, ডেপুটেচনত যাব বিচাৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই । ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে ডেপুটেচনৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই (Anand Mishra will go in Deputation) । উক্ত, আবেদনৰ পাছতেই অসম চৰকাৰে আনন্দ মিশ্ৰক অনুমতি ডেপুটেচনৰ দিয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, এগৰাকী সুদক্ষ আৰু নিষ্ঠাৱান আই পি এছ বিষয়া হিচাপে পৰিচিত আনন্দ মিশ্ৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এগৰাকী বিশেষ চৰ্চিত ব্যক্তি । অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ পৰাই তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখিছিল ।

২০০৫ চনৰে পৰা অসামৰিক সেৱাৰ বাবে পশ্চিমবংগত প্ৰস্তুতি চলাই ২০১০ চনত ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত ২২৫ ৰেংকিঙত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় (IPS Anand Mishra) । তাৰ পাছত ২০১১ চনত তেওঁ প্ৰথমে মেঘালয়ত যোগদান কৰে । আই পি এছ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈ তেওঁ মেঘালয়ত প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কাম কৰি অসমলৈ বদলি হয় ।

২০১৮ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ অসমত কৰ্মৰত আছিল । ২০২০ চনত আনন্দ মিশ্ৰই সফল কৰ্মৰাজিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰক্ষী পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছিল । ফে'ম ইণ্ডিয়া মেগাজিনৰ (fame india magazine) জৰীপত ২০২১ চনত ৫০ জন জনপ্ৰিয় আৰক্ষী বিষয়াৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ ।

