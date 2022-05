গুৱাহাটী, ২০ মে': প্ৰত্যেক বছৰ বান আৰু খহনীয়াই ৰাজ্যৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাটো নতুন কথা নহয় যদিও শেহতীয়া বানে ৰাজ্যজুৰি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Flood situation become critical in Assam)। বৰাক উপত্যকাৰ লগতে ডিমা হাছাওকে ধৰি বিভিন্ন জিলাত বানে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । বছৰৰ প্ৰথমটো বানত এতিয়ালৈকে ১৪ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে(Death toll rises to 14 people in Assam flood) ।

প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যখনত হোৱা এই বানৰ প্ৰকোপ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে অসমৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া বান-খহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি সমাধান কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবীক অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাই ।

ৰাজ্যত প্ৰতিবছৰে বৃদ্ধি পাইছে বানত ক্ষতিৰ পৰিমাণ

ইফালে চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰিয়েই ৰাজ্যখনত বিগত ৪ বছৰত ২০১৭ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈ বানত ১২,২০৮.৫ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি নষ্ট হৈছে(Amount of flood damage has been increasing every year)। এই ক্ষতিৰ ভিতৰত আকৌ গৃহ, কৃষি আৰু চৰকাৰী সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ হিচাপহে ধৰা হৈছে । পশুধনকে ধৰি আন আন সা-সম্পত্তিসমূহৰ ক্ষয়-ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।

২০ বছৰত খহনীয়াত জাহ গ'ল প্রায় ৪ লাখ বিঘা মাটি

এইসমূহ ক্ষয়-ক্ষতি যোগ দিলে ৰাজ্যখনত যোৱা চাৰি বছৰত বানত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব । তথ্য অনুসৰি বিগত ২০ বছৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ প্ৰলয়ংকৰী বান হৈছিল ২০১৭ চনত । সেই বছৰটোত বানত ১৬০জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ২,৭৬৩ টা পশুৰো মৃত্যু হৈছিল ।

২০০০ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ ৩,৯১,০৮৪ বিঘা ৪৮ কঠা মাটি খহনীয়াত জাহ গৈছে

আনহাতে ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ আছিল ৪১৬৪.৮১ কোটি টকা । ইফালে ২০১৮ চনত বানে ২৪৮০.৯৮ কোটি টকাৰ, ২০১১ চনত বানে ৩১২১.৯৮ কোটি টকাৰ আৰু ২০২০ চনত বানে ২৪৪০.৭৩ কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছিল । বিগত বছৰ বানে ৰাজ্যখনত সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা নাছিল যদিও কম পৰিমাণে হোৱা বানৰ ফলত ৰাজ্যখনত ১০১৮ কোটি টকাৰ ক্ষতি হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰক অৱগত কৰিছিল ।

ইফালে বানৰ সমানে সমানে হোৱা খহনীয়াৰ বাবেও প্রতিবছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈ আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে ২০০০ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে ৰাজ্যখনত মুঠ ৩,৯১,০৮৪ বিঘা ৪৮ কঠা মাটি খহনীয়াত জাহ গৈছে । এই তথ্যৰ পৰাই ৰাজ্যখনত বান আৰু খহনীয়াই কিদৰে প্ৰতি বছৰে ক্ষতি কৰি আহিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।

ৰাজ্যখনত যোৱা চাৰি বছৰত বানত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি

কিন্তু ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰত শাসন চলাই থকা বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ এই জ্বলন্ত সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই । মাথো প্ৰত্যেক বছৰে বুজন পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰি নিয়ম মাফিক মথাউৰি মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণ কৰিয়েই ৰাজ্যৰ বান সমস্যা সমাধান কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে তথা দায়িত্ব সামৰিছে ।

ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে বান-খহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি এই সমস্যা বিজ্ঞানসম্মতভাৱে সমাধান কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যদিও কেন্দ্রই এইক্ষেত্রত গুৰুত্ব দিয়া নাই । বৰং এই সমস্যাক প্রাকৃতিক সমস্যা বুলি অভিহিত কৰিছে।

আনহাতে বিজ্ঞানসম্মতভাৱে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰা নাই । যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে বানৰে সহবাস কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে অসমৰ ৰাইজ । সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত অসমত বানৰ সংহাৰ প্ৰতিবছৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

পূৰ্বতে কেতিয়াও বান নোহোৱা অঞ্চলতো এতিয়া বান হ'বলৈ ধৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে যদি ৰাজ্যৰ বান-খহনীয়া সমস্যাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাধানৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেনেহ'লে অনাগত দিনত ৰাজ্যত পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ আৰু জটিল হৈ পৰিব ।

