গুৱাহাটী, ২৩ জানুৱাৰী: অসমৰ ভূমি এৰি দি অসম-মেঘালয়ৰ মাজৰ সীমা সমস্যা সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিন্ধান্তৰ বিৰোধিতা বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi opposes transfer of disputed land to Meghalaya) । ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দেওবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ ভূমি মেঘালয়ক প্ৰদান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে(Akhil Gogoi on disputed land transfer) । তেওঁ কয় যে মেঘালয়ক হঠাৎে অসমৰ মাটি দান দিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৈত্ৰিক সম্পত্তিৰ দৰে আগবাঢ়ি গৈছে । এয়া অসমৰ ভূমি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ ভূমি নহয় ।

অসমৰ ভূমি হস্তান্তৰৰ বাবে লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্ত অসংবিধানিক বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয়, নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ৰক্ষা তথা নিজৰ এটা ভাল ভাৱমূৰ্তি গঢ়িবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই খৰখেদা লাগিছে ৷ নিজকে উত্তৰ-পূবৰ এজন বিখ্যাত ৰাজনীতিবিদ হিচাপে প্ৰমাণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সীমা সমস্যাক তাৎপৰতাৰে সমাধানৰ ক্ৰেডিত লবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে এই অসংবিধানিক সিদ্ধান্ত ।

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক’লে, ইতিমধ্যে মেঘালয়ে ৩৪.৩৪ বৰ্গ কিলমিটাৰ অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি আছে । তাৰে ১৮.২৮ বৰ্গ মিটাৰ ভূমি এতিয়া মেঘালয়ক দিব বিচাৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীখিনি ভূমিও মেঘালয়ক গটাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াৰ পৰাই ঠেং দাঙি আছে আছে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, অসমৰ ৬৯০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু মিজৰামে বেদখল কৰি আছে । মেঘালয়ক ভূমি এৰি দিয়াৰ পিছতেই বাকি ৰাজ্য কেইখনকো সৰ্বমুঠ ৬৯০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ ভূমি এৰি দিব লাগিব ।

ইপিনে মেঘালয়ক অসমৰ ভূমি এৰি দিয়াৰ প্ৰসংগক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভূমিকা একেবাৰে দুৰ্বল বুলি উল্লেখ কৰি হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত আছুৰ ভূমিকা একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰা বুলি ক’লে অখিল গগৈয়ে । সমান্তৰালকৈ এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিকভাৱে AIUDF ৰ ভূমিকাও অতিকে দুৰ্বল বুলি সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক গৰাকীয়ে ।

