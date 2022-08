গুৱাহাটী, ৮ আগষ্ট : দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম মূল আধাৰ হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন । আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ৮০ বছৰ ।ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত 'ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ' ৮০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় (80th anniversary of Quit India movement)৷ দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ উজানবজাৰ স্থিত বিষ্ণু নিৰ্মলা ন্যাসত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ(75th Year of Independence Day of India) ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেওঁ কয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়টো হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন । ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে বৃটিছক বাধ্য কৰাইছিল ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ । ভাৰতক স্বাধীনতা দিয়াৰ পৰিৱেশ সূচনা কৰিছিল । ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বিষয়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনা দৰকাৰ । এই আন্দোলনে স্বাধীনতাৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰিছিল ।

ইফালে, আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষত সজীৱ হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক শক্তি সমূহক উৎখাত কৰাৰ পণ লৈ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাম বুলিও দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।

