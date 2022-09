গুৱাহাটী, 12 ছেপ্টেম্বৰ : সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন (Autumn session of Assam Assembly 2022) ৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে মাদ্ৰাছা ভঙা বিষয়কলৈ AIUDF দল সৰৱ হৈ পৰা দেখা যায় (AIUDF MLA reacts to Madrasa demolition in assembly) ।

আনকি অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বিধানসভাৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত AIUDF ৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিড মণ্ডলে মাদ্ৰাছা ভঙা বিষয়কলৈ ব্যক্ত কৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । AIUDF ৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে জেহাদীৰ নামত মাদ্ৰাছাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে ।

জেহাদীৰ নামত মাদ্ৰাছাক টাৰ্গেট কৰা হৈছে : AIUDF

ইপিনে বিধানসভাৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত AIUDF ৰ বিধায়ক অমিনুল ইছলামেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে মাদ্ৰাছা ভঙা কাৰ্যসূচীৰ বিৰোধীতা কৰে । তেওঁ মাদ্ৰাছা ভঙাৰ দৰে আমানৱীয় উচ্ছেদৰ ওপৰত বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনাৰ পোষকতা কৰে ।

আনকি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ লাভৰ বাবে গৰুখুঁটিত উচ্ছেদ কৰা বুলি আমিনুল ইছলামে অভিযোগ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘অসমত নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা বন্ধ কৰক’’ । উল্লেখ্য যে, বিধানসভাৰ সমগ্ৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি অকল এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ বাবে AIUFD এ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আহ্বান জনাইছিল ।

