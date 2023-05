গুৱাহাটী, ২৯ মে': এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই সোমবাৰে পুৱাই কঁপাই গৈছে অসম ৷ দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ৭ জনকৈ যুৱক । স্কৰপিঅ' বাহনত যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখনে খুন্দা মাৰিছিল ডিভাইদাৰত । পৰৱৰ্তী সময়ত ডিভাইদাৰৰ পৰা নিলগত ৰৈ থকা বাহনত আহি দ্বিতীয়টো খুন্দা মাৰে স্কৰপিঅ'খনে । যাৰ ফলত স্কৰপিঅ'খনত থকা ৭ জনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ।

তথ্য অনুসৰি, নিহত যুৱককেইজন অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল (7 Students Killed in Road Mishap in Jalukbari) । ৭ জনকৈ যুৱকৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ অৰিন্দম ভাৱাল, নুমলীগড়ৰ নিয়ৰ ডেকা, শিৱসাগৰৰ কৌশিক মহন, নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা, মাজুলীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন বৰুৱা আৰু মঙলদৈৰ কৌশিক বৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । (Major Road Mishap In Guwahati's Jalukbari)

আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি, ডিভাইদাৰৰ পাছত ৰৈ থকা ডি আই পিকআপ ভেনত আহি খুন্দা মাৰিছিল স্কৰপিঅ'খনে । ধ্বংসপ্ৰাপ্ত স্কৰপিঅ'খনৰ অৱস্থাৰ পৰা সহজেই অনুমান কৰা যায় যে যে, তীব্ৰ গতিত আহি আছিল বাহনখন ।

ইতিমধ্যে সোমবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি সংবাদিকৰ আগত কয়- ‘‘দুৰ্ঘটনাটোত অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ৭ জন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। এয়া অতি দুখজনক ঘটনা । ঘটনাটোৰ বাবে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো।’’ তেওঁ লগতে কয় - " ঘটনাটো অতি‌ দুখজনক। সকলো কথা স্পষ্ট যদিও আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব" ৷ ( Assam CM visits Jalukbari accident site )

অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙো দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ৭ জনকৈ যুৱকৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে আত্মীয়, বন্ধু-বৰ্গ, শিক্ষানুষ্ঠান তথা চিনাকীসকলৰ মাজত ৷

