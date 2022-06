জোনাই, ২ জুন : বৰ্তমান ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Third Phase of Gunotsav in Assam) ৷ গুণোৎসৱক লৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আজৱ কাণ্ড ৷ ৰাজ্যত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শৈক্ষিক মানদণ্ড উন্নীতকৰণৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহত পালন কৰা গুণোৎসৱ বৰ্তমান ধেমাজি জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহত ভেকো-ভাওনাতহে পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

ইয়াৰ এক উদাহৰণ জোনাই মহকুমা অন্তৰ্গত লাইমেকুৰীস্থিত মূৰ্কংচেলেক আদৰ্শ বিদ্যালয় ৷ ধেমাজি জিলা জোনাই মহকুমা অন্তৰ্গত লাইমেকুৰীস্থিত মূৰ্কংচেলেক আদৰ্শ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে একাংশ অভিভাৱকে জাঙুৰ খাই উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে । কিয়নো বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক পাঠদান আৰম্ভ হোৱা প্ৰায় ছমাহ উকলি যোৱাৰ পাচতো আজি পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ নকৰিলে কিতাপ আৰু ইউনিৰ্ফম ৷

শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন উলংঘাৰ অভিযোগ জোনাই মূৰ্কংচেলেক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত

এই অভিযোগ বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ (Accuse Right to Education Act violated at Murkongselek Model School) ৷ আনকি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ খেয়াল-খুচি মতে বিদ্যালয়খন পৰিচালনা কৰি আছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতকলৈ যেন কোনো দায়িত্ব তথা মনোযোগ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ এই অভিযোগ অভিভাৱকসকলৰ ৷ ইফালে এই বিদ্যালয়খনৰ আজৱ কৰ্মকাণ্ড খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতে বুধবাৰে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয় সংবাদমাধ্যমৰ লোক ৷

এই কথা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিব পাৰি বুধবাৰে 1 বজাৰ বিপৰিতে 2 বজাতহে বিদ্যালয় ছুটী দিয়ে ৷ আনকি, এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকসকলৰ আগত কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা কৰ্মচাৰীসকলে ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ অভিভাৱকসকলে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ৷

