গুৱাহাটী,১৪ আগষ্ট : ক'ভিডৰ দুবছৰীয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । প্ৰতিজন লোকেই ইয়াক ভালকৈয়ে উপলব্ধি কৰিছে । ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহ । চৌদিশে কৰ'না মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা ।

লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্তব্ধ সমগ্ৰ দেশ । গৃহবন্দী জনতা । সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে যাদৱ গগৈ নামৰ লোকজনে সুদূৰ গুজৰাটৰ বাঁপি নামৰ চহৰৰ পৰা অসমৰ নগাঁৱলৈ প্ৰায় তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি আহিছিল (Yadav Gogoi walked from Gujarat to Assam)। সময় লাগিছিল ২৭ দিন ।

৩০০০ কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি অহা যাদৱ গগৈৰ কথাৰে Go Go I

খাদ্যৰ নামত মাথো বিস্কুট আৰু পানী । শোৱা মানে য'তে ৰাতি তাতে কাটি । কিমান যে সংকট বিপদ, ঘাত-প্রতিঘাত । মাজে মাজে এনে হৈছিল তেওঁ যেন ঘৰলৈ যোৱাৰ নামত মৰণৰ দিশেহে গতি কৰিছিল । যাদৱ গগৈৰ সেই সংকটপূৰ্ণ আৰু বিস্ময়কৰ পদযাত্ৰা আৰু ক'ভিডৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিক চলচিত্ৰৰ ৰূপ দিয়া হৈছে (Film made on Yadav Gogoi walking from Gujarat to Assam)।

ছবিখনৰ নাম 'Go Go I' (গ' গ' আই) (New assamese film GO GO I)। অহা ১৯ আগষ্টত ছবিখনে ৰাজ্যজুৰি মুক্তি লাভ কৰিব । উল্লেখ্য যে Nexster Studiosৰ দ্বাৰা নিবেদিত আৰু Nexster Tvৰ দ্বাৰা প্রযোজিত ছবিখনৰ পৰিচালনা চন্দ্ৰ মুদৈৰ । ইতিমধ্যে ছবিখনে টকিঅ' ফিল্ম এৱাৰ্ডছত শ্ৰেষ্ঠ চলচিত্র হিচাপে গ'ল্ডেন বঁটা লাভ কৰিছে ।

ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে দেওবাৰে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ লালগণেশস্থিত নেক্সটাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত ছবিখনৰ প্ৰকৃত চৰিত্র যাদৱ গগৈৰ লগতে প্ৰযোজনা গোষ্ঠীৰ হৈ বিকাশ সাহা আৰু অনিন্দ্য শৰ্মা উপস্থিত থাকে । সংবাদমেলত যাদৱ গগৈয়ে ক'ভিডৰ আতংক আৰু লকডাউনৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজত গুজৰাটৰ পৰা নগাঁৱলৈ তিনি হাজাৰ কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি অহা সেই ২৭ দিনৰ কথা ৰোমন্থন কৰি কঁপি উঠে ।

তেওঁ কয় যে জীয়াই থাকিব বুলি তেওঁ ভবাই নাছিল । পদে পদে যাতনাৰ মাজতে আছিল অজানা শংকা । ১৯ আগষ্টত 'Go Go I'ৰ যোগেদি দৰ্শকে সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ উপৰিও চিবক, ভূটান, শিলিগুৰি আৰু Nexster backlotত ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰা হৈছে । ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্য পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈৰ । ছবিখনৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু ৰেহাই । ‘Go Go I’ৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যতীন খনিকৰ, মিনাক্ষী ডেকা, হিমান জ্যোতি দাস, লিজা নাথ, তপন শর্মা, অনেন্দ্র প্রসাদ শর্মা, দীপক লহকৰ, অনুৰূপা ডেকা ৰজা, ৰাজেন ফুকন, বর্ণালী দত্ত, চাজু আহমেদ, অতুল বৰা, তপন শইকীয়া, গৌৰাঙ্গ শৰ্মা আৰু বিপ্লৱে ।

উল্লেখ্য যে ছবিখনৰ প্ৰকৃত চৰিত্র যাদৱ গগৈক ইতিমধ্যে প্রযোজক গোষ্ঠীয়ে কৰ্ম সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে । আনহাতে ছবিখন উপভোগ কৰা প্ৰতিজন দৰ্শকৰ প্ৰতিটো টিকটৰ মূল্যৰ পৰা এটকাকৈ যাদৱ গগৈৰ পৰিয়ালক এক আর্থিক অনুদান হিচাপে আগবঢ়াব বুলি প্ৰযোজক গোষ্ঠীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

