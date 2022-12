খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্বৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত হ’ব লাগিব

গুৱাহাটী, 27 ডিচেম্বৰ : অসমত আৰম্ভ হ'ব সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া (Constituency Delimitation in Assam)। এই কথা ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে । 2001 ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত হ'ব সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ । নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই ঘোষণাৰ পাচতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে (AASU react on Constituency Delimitation in Assam) ।

এই সন্দৰ্ভত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি ইয়াৰ সমৰ্থন জনাই কয় যে, আছুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ । আনহাতে, তেওঁ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ মডেলিটি কি হ’ব তাক লৈ আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দ্বাৰা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থাকিব লাগিব বুলি সদৰী কৰি তেওঁ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত ৰাইজক চকু দিয়াৰ আহ্বান জনায় ।

এইখন অসমত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয় যে, অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত সৰ্বকালৰ বাবে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থকাকৈ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ’ব লাগিব । তেওঁ কয় যে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আছুৰ অন্যতম এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল । অসম চুক্তিৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ হ’ব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে ।

অৱশেষত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা দিছে আৰু আছুৱে ইয়াক আদৰণি জনাইছে বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয় যে, এইখন অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব আৰু সৰ্বকালৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত হ’ব লাগিব । লগতে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ থাকিব লাগিব । এই ধৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ’ব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

উল্লেখ যে, আজি অসমত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিলে । 2001 ৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত হ’ব সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ । ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিব নোৱাৰিব নতুন প্ৰশাসনিক গোট । 2023 ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’ব এই নিষেধাজ্ঞা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নোহোৱালৈকে বাহাল থাকিব এই নিষেধাজ্ঞা (Ban on creation new administrative unit) ।

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ ভাৰতীয় সংবিধানত 330 আৰু 332 ধাৰাৰ ভিত্তিত হ’ব । নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব । সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিব আৰু সাধাৰণ লোকৰ লগতে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা ল’ব অভিযোগ আৰু পৰামৰ্শ । 2022 চনৰ 15 নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক অসমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেচন অব দ্যা পিপলছ এক্ট 1950 ৰ ছেক্সন 8 A ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ’ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ । ইয়াৰ পূৰ্বে 1971 চনৰ লোকপ্ৰিয়লৰ ভিত্তিত 1976 চনত অসমত হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ । প্ৰায় পাঁচ দশকৰ মূৰত হ’বলৈ গৈ আছে সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাম । ভাৰতীয় সংবিধানৰ 330 আৰু 332 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।

উল্লেখ্য যে, 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গেৰুৱা দলটোৱে নিজৰ ইস্তাহাৰত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল ।

