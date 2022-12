মহানগৰীত শ্বহীদ দিৱস পালন

গুৱাহাটী, ১০ ডিচেম্বৰ:আছুৰ উদ্যোগত শনিবাৰে ৰাজ্য়জুৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (AASU celebrates Swahid Divas in Assam) ৷ 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিছিল বৰপেটাৰ যুৱক খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে (Swahid Khargeshwar Talukdar) ৷ বিদেশী নাম সম্বলিত ভোটাৰ তালিকাৰে অসমত হ'বলৈ যোৱা নিৰ্বাচনত, বিশাল কনভয় লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱা দলৰ প্ৰাৰ্থীক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ, চৰকাৰী বাহিনীৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰত শ্বহীদ হৈছিল খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে তীব্ৰ হৈ পৰে অসমৰ পৰিস্থিতি ৷ হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে আন্দোলনে ৷ চৰকাৰী বাহিনীৰ গুলীত শ্বহীদ হয় শ শ আন্দোলনকাৰী ৷

তেতিয়াৰে পৰাই ১০ ডিচেম্বৰৰ দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ লগতে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ শ্বহীদ উদ্যানটো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হয় (Swahid Divas in Shaheed Udyan at Paltan Bazar)। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্য়োগত আয়োজন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (All Guwahati Students Union) । অসমৰ অস্তিত্বৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদ সকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আছুৱে । ইপিনে,শ্বহীদ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভা ।

উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে অধ্যাপক ড৹ যোগেশ ডেকাই । অধ্যাপক ড৹ যোগেশ ডেকাই কয় যে অসম চুক্তি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগতে অসমখন বিদেশী মুক্ত হ'ব লাগে । অসমত খিলঞ্জীয়াৰ আধিপত্য আৰু অসমীয়া ভাষাৰ আধিপত্য চলিব লাগে । তেওঁ লগতে কয় প্ৰাপ্যৰ বাবে আন্দোলন কৰা হৈছিল,কিন্তু সমস্যাবোৰ আজিও সমস্যা হৈ থাকিল । আনহাতে, কা আন্দোলনৰ সমস্যাও সমাধান হোৱা নাই বুলিও তেওঁ মন্তব্য় কৰে ।

আনহাতে,শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে অসম আন্দোলনৰ নেত্ৰী মামনী দুৱৰাই । বীৰ শ্বহীদ সকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জালি জনাই সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আনোৱাৰ হুছেইনে কয় যে শ্বহীদ দিৱসৰ দিনযোৰা কাৰ্যসূচী চলি থাকিব । আজি দিনটোত শ্বহীদ সকলক স্মৰণ কৰা হৈছে । অসমৰ সমস্যাবোৰ চৰকাৰে সমাধান কৰিব লাগে আৰু এইবোৰ সমাধান কৰাত অসমৰ কোনো যুৱক-যুৱতী যাতে জীৱন ত্যাগ কৰিব নালাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । আনহাতে, অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়তো শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় ।

