গুৱাহাটী, ২৪ এপ্ৰিল : গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন (GMC Election 2022) ত দ্বিতীয়স্থানত আম আদমী পাৰ্টী । প্ৰথমবাৰলৈ পৌৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা আপে ২৪ টা ৱাৰ্ডত থাকে দ্বিতীয় স্থানত (AAP ranks second in 24 wards) । উল্লেখ্য যে, ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ৩৮ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । ১ টা ৱাৰ্ডত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে আপে ২৪ টা ৱাৰ্ডত দ্বিতীয়স্থানত থাকে দলটোৰ প্ৰাৰ্থী (AAP candidate win in ward no 1)।

গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ডাঃ ভৱেন চৌধুৰীয়ে ভোটদাতা জনতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে তেওঁ কয় যে, অসমত এক নতুন ৰাজনীতিৰ উৎপত্তি হৈছে । ধৰ্মীয়-গোষ্ঠীগত ৰাজনীতিক আঁতৰ কৰি অসমত কামৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হ’ব ৷ তাৰে এইয়া আৰম্ভণি ।

পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠ পোৱা পাচতো আপৰ প্ৰতি শংকা বাঢ়িছে । যাৰ বাবে বিজেপিয়ে পুনৰ ধৰ্মীয় ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে দেওবাৰৰ দিনটোতো । আনহাতে, আপ প্ৰাৰ্থীয়ে সকলোকে লগত লৈ কামৰ ৰাজনীতি কৰিব বুলি চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ।

১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৬ আৰু ৫৯ নং ৱাৰ্ডত দ্বিতীয়স্থানত থাকে দলটো । পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ ১৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছে আপে (AAP has won 15 percent of Guwahati votes in GMC election) । আনহাতে, অসমৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো দলটোৱে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বুলি চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লোক সভা আৰু বিধানসভাত অৱৰ্তীন হ’ব । শীঘ্ৰেই অৰবিন্দ কেজৰীৱাল অসমলৈ আহিব বুলিও চৌধুৰীয়ে কয় । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে, পৌৰসভা নিৰ্বাচনটো দুটা ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছিল আপে । আনহাতে, এই চেগতে আপৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী মাছুমা বেগমে জয়ী হৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনায় ।

তেওঁ কয়, ‘‘মই কামৰ ৰাজনীতি কৰিম, এইয়া আৰম্ভণি । মিয়া অসমীয়া শ্ৰেণী নহয়, মোৰ চকুত সকলো সমান । সকলো লোকে সহায় কৰিছে বাবে আজি মই জয়ী হৈছো’’ ।

