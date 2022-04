গুৱাহাটী,২৭ এপ্রিল : এটাৰ পাছত আনটোকৈ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছ শেহতীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্ৱাচনত নিচিহ্ন হৈ গ'ল । বিজেপিৰ ছুনামীত উটি ভাহি গ'ল কংগ্ৰেছ । ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দলটো আজি অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে (Congress in existential crisis in Assam)। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজনীতিত সলনি হৈছে সমীকৰণ ।

ৰাজ্যত নতুন বিৰোধী শক্তিৰ উত্থান

দিনক দিনে কংগ্রেছ শক্তিহীন হৈ পৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যত নতুন বিৰোধী শক্তিৰ উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে (Will Congress lose opposition's place in Assam)। লক্ষণীয়ভাৱে এটা বছৰত ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে সাতটাকৈ নির্বাচনত পৰাজিত হৈছে কংগ্রেছ । নির্বাচনী বিপর্যয়ত কংগ্ৰেছত নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ দেখি বহু নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে (Congress is powerless in Assam)। এই খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু বহুকেইজন প্ৰভাৱশালী নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে ।

তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০২৬ৰ বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্রধান বিৰোধী দল কোন হ'ব, তাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আম আদমী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্রচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে পৌৰ সভা নিৰ্বাচনৰ যোগেদি খাটা খোলা আম আদমী পাৰ্টীয়ে শেহতীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নির্বাচনত অপ্রত্যাশিতভাৱে লাভ কৰিলে ভোটাৰৰ সমর্থন । এটা ৱাৰ্ড লাভ কৰা আপে (AAP) কিন্তু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । ছন্দ পতন ঘটা কংগ্ৰেছৰ প্রতি ৰাইজৰ আস্থা প্রায় নাইকিয়া হোৱাৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে গুৱাহাটীৰ ভোটাৰে আপক আদৰা পৰিলক্ষিত হ'ল । ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে এয়া আৰম্ভণি ।

উল্লেখ্য যে, সকলোকে হতচকিত কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ (GMC election 2022 results) নিৰ্বাচনত আপে ২৪ টা ৱাৰ্ডত দ্বিতীয় স্থান ল‍াভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । ইফালে কংগ্ৰেছে ৫৫ ৱাৰ্ডত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই মুঠ ৫৪,৯৮০ টা ভোট লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পৰিৱর্তে আপে ৪০ টা ৱাৰ্ডত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লাভ কৰে ৪২,৮৬৩ টা ভোট ।

এটা ৱার্ড দখলৰ উপৰিও কংগ্ৰেছতকৈ কম ৱাৰ্ডত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আপে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে গুৱাহাটীবাসীয়ে কংগ্রেছৰ পৰিৱর্তে আপকহে বিকল্প হিচাপে বাছি ল'লে । ইয়াৰ প্রতিফলন ২০২৬ৰ বিধানসভা নির্বাচনতো ঘটিব বুলি এতিয়াৰ পৰাই ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চিত হৈছে । ইফালে মমতা বেনাৰ্জীয়ে দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্রহণ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে ।

কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে তৃণমূল কংগ্ৰেছক থিয় কৰাবলৈ চেষ্টাৰ কোনো ত্রুটি নকৰা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমতো চকু দিছে । সুস্মিতা দেৱ আৰু ৰিপুন বৰাৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ তথা শক্তিশালী নেতাক তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ নি মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান । আপ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলেই যদিহে আগন্তুক ৩-৪ বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত শক্তিশালী উত্থান ঘটাবলৈ সক্ষম হয়, তেনেহ'লে ২০২৬ৰ বিধানসভা নির্বাচনত কংগ্ৰেছ অৱনমিত হ'ব তৃতীয় স্থানলৈ ।

বর্তমান পৰিস্থিতিত এই সন্দেহ অমূলক নহয় । লক্ষণীয় কথাটো হ'ল ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া ভোটাৰে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সংগ এৰিছে । ২০২১ৰ বিধানসভা নির্বাচন, উপ-নির্বাচনত ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, কংগ্ৰেছৰ অৱশিষ্ট ভোট বেংক আছিল সংখ্যালঘুৰ ওপৰত । কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাৰেও সম্প্রতি কংগ্ৰেছৰ সংগ এৰাৰ ইংগিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত স্পষ্ট হৈ পৰিল । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দুটা বার্ডত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱর্তে জয়ী হ'ল আপ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ । আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমর্থন এই দলসমূহে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে কংগ্ৰেছে অৱশিষ্ট ভোট বেংকো হেৰুৱাব । তেনেস্থলত কংগ্ৰেছ প্রধান বিৰোধীৰ পৰা কক্ষচ্যুত হ'ব । তাৰ স্থান ল'ব নতুন বিৰোধী শক্তিয়ে ।

