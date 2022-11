গুৱাহাটী, 13 নৱেম্বৰ : মাত্ৰ 50 টকা ৷ 50 টকাৰ বাবে দূৰত্ব বাঢ়িল দুই বন্ধুৰ মাজত ৷ মাত্ৰ 50 টকাৰ বাবেই ঘাটকৰ ৰূপত থিয় হ’ল এজন নলে-গলে লগা বন্ধু ৷ নাম জিতু কলিতা ৷ মাত্ৰ 50 টকাৰ বাবে জিতু কলিতাক তেওঁৰ প্ৰিয় বন্ধু জিতুমণি কলিতা ওৰফে বগাই ব্লেডেৰে ডিঙি ৰেপি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায় (Friend trying to kill his friend in Guwahati)৷

সময় হৈছিল তেতিয়া দেওবাৰে দুপৰীয়া ৷ সকলো ব্যস্ত ৷ মহানগৰীৰ বামুনিমৈদাম অঞ্চলত আজি বজাৰৰ দিন ৷ কোনোবাই যদি আহিছে বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ, আন কোনোবাই আহিছে আকৌ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ ৷ কাৰো যেন আহৰিয়েই নাই ৷

কিন্তু তেনেতে ঘটিল এটা অঘটন ৷ সকলো ফালে লাগি গ’ল হুলস্থূল ৷ হঠাৎ তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হ’ল জিতু কলিতা নামৰ যুৱকজন ৷ কোনোও যেন একো ত’তই ধৰি নোৱাৰিলে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত চান্দমাৰী আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত জিতু কলিতাক ভৰ্তি কৰোৱা হয় বামুনিমৈদামৰ ইষ্ট এণ্ড নাৰ্ছিং হোমত (Crime in Guwahati city) ৷

মাত্ৰ 50 টকাৰ বাবেই বন্ধু হৈ পৰিল শত্ৰু

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দেওবাৰে বজাৰলৈ অহাৰ সময়তে উত্তৰ জ্যোতিনগৰৰ জিতু কলিতাৰ পৰা বামুনিমৈদাম, কুশল নগৰৰ জিতু মণি কলিতা ওৰফে বগাই ধাৰলৈ খুজিছিল 50 টকা ৷ কিন্তু জিতুৱে বগাক 50 টকা ধাৰলৈ দিবলৈ অমান্তি হোৱাত দুয়ো বাক-বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় ৷ আনকি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুয়ো হতাহতিতো লিপ্ত হয় ৷ এই অভিযোগ তৰিছে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে ৷

আনকি খঙৰ ভমকত একো নাই হৈ বগাই পকেটৰ পৰা এখন ব্লেড উলিয়াই, সেই ব্লেডেৰে জিতুক ডিঙিত আঘাত কৰে (Friend tries to kill his friend in Guwahati) ৷ ডিঙিৰ পৰা অধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱাত উক্ত স্থানতে ঢলি পৰে ৷ অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত জিতুক ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত ৷

জানিব পৰা মতে, আঘাতপ্ৰাপ্ত জিতু কলিতা পানবজাৰৰ এখন ফাৰ্মাচীত কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু অভিযুক্ত বগা বামুনিমৈদামৰ বজাৰৰ জেনেৰেটৰ চালক আছিল ৷ তাৰোপৰি কাজিয়া লগাৰ পূৰ্বে দুয়ো বন্ধুৱে একেলগে সুৰাপান কৰিছিল ৷ এই অভিযোগ তৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ৷

আনহাতে, ইতিমধ্যে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে হত্যাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বামুনিমৈদাম, কুশল নগৰৰ জিতুমণি কলিতা ওৰফে বগাক আটক কৰিছে । বৰ্তমানো আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বগা ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ ৷

