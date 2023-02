গুৱাহাটী, ১২ ফেব্ৰুৱাৰী : এক মৃদু প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল নগাঁও জিলা (earthquake strikes Nagaon Assam) । দেওবাৰে বিয়লি ৪.১৮ বজাত সংঘটিত হয় এই ভূমিকম্প । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তথ্যত এই কথা প্ৰকাশ (National Center for Seismology) । "১২ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় সময়মতে বিয়লি ৪:১৮:১৭ বজাত ৪ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্প সংঘটিত হয় । ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ।" ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ টুইটত প্ৰকাশ ।

উল্লেখ্য, এদিন পূৰ্বে শনিবাৰে গুজৰাটৰ চুৰাট জিলাত 3.8 প্ৰাবল্যৰ এটা কম্পন অনুভূত হয় (earthquake in Surat district in Gujarat) । ইনষ্টিটিউট অৱ ছিছম’লজিকেল ৰিছাৰ্চৰ (Institute of Seismological Research, ISR) এজন বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, শনিবাৰে নিশা ১২.৫২ বজাত চুৰাটৰ পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিমে প্ৰায় ২৭ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অভিকেন্দ্ৰ থকা এই ভূমিকম্পটো সংঘটিত হয় ।

"এই ভূমিকম্পটো ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ৫.২ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত অভিকেন্দ্ৰ । এই অভিকেন্দ্ৰটো জিলাখনৰ হাজিৰাৰ আৰব সাগৰত আছিল । কম্পনটোৰ ফলত সম্পত্তি বা জীৱনৰ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই ।" জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়া এজনে এই কথা কয় ।

উল্লেখ্য, বিগত সোমবাৰে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সংঘটিত হয় মৰ্মান্তিক ভূমিকম্প (earthquake in Turkey) । উক্ত ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ কেইবাটাও অঞ্চল । কেউফালে কেৱল ধ্বংসলীলা । আৰু এই ধ্বংস্তূপৰ তলৰ পৰা নিতৌ ওলাই আছে মৃতদেহ ।

শেহতীয়া তথ্য মতে, তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত ভূমিকম্পত নিহতৰ সংখ্যাই ২০ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছে । বহু লোক এতিয়াও ধ্বংস্তূপৰ তলত সোমাই থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে । এতিয়াও চলি আছে উদ্ধাৰকাৰ্য । বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ ভূমিকম্পৰ বাবে দেশ দুখনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । উদ্ধাৰকাৰী দলৰ লগতে প্ৰেৰণ কৰিছে ঔষধ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য সামগ্ৰী । ভাৰতৰ পৰাও ইতিমধ্যে সাহায্য তথা উদ্ধাৰকাৰী দল গৈ তুৰস্কত উপস্থিত হৈছেগৈ ।

সাহায্যকাৰী দলে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ধাৰ সঁজলিৰ লগতে খাদ্য-সামগ্ৰী, ঔষধ তথা কেইবাটাও বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ দলক লগত লৈ গৈছে । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ ভূমিকম্পত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে দেশ দুখনক প্ৰয়োজনীয় সকলো সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ।

