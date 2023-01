গুৱাহাটীৰ নবীন নগৰত জালনোট চক্ৰ উৎখাত

গুৱাহাটী, ৬ জানুৱাৰী: অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে উত্তৰ-পূবৰ দুবাৰ মুখ গুৱাহাটী মহানগৰী (Crime rate in Guwahati)। গুৱাহাটীত প্ৰতিনিয়ত সংঘটিত হ’ব ধৰা চুৰি-ডকাইতি, হত্যা-হিংসা, চেইন চুৰি আদিৰ ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলক । অপৰাধ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নানা তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও দুৰ্বৃত্তই ন-ন কৌশল অৱলম্বন কৰি সংঘটিত কৰিছে নানা অপৰাধজনিত ঘটনা । এনে সময়তে কালি গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে নবীন নগৰ অঞ্চলৰ পৰা জাল নোট প্ৰস্তুত কৰা মেচিনসহ প্ৰায় ৪৫ লাখ টকা জালনোট উদ্ধাৰ কৰা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Two arrested with fake currency)।

গীতানগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আদিত্য দেউৰীৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত জালনোট চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গ্ৰেপ্তাৰাধীন যুৱক দুজন বিহপুৰীয়াৰ চৈয়দ মুৰাদ আৰু মফিদুল ইছলাম । আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তৰ পৰা পাঁচশ টকীয়া জাল নোটৰ বহু বান্দিল, এটা ইলেকট্ৰনিক মেচিন, ছিলভাৰ ৰোল, A-4 চাইজ পেপাৰ, ৰং আদিকে ধৰি বহু আপত্তিজনক সা-সামগ্ৰী জব্দ কৰে (Counterfeit notes seized in Guwahati) ।

আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে ধৃত দুই যুৱকে নবীন নগৰৰ ২৯ নং গৃহত ভাৰতীয়া হিচাপে থাকি জাল নোটৰ বেহা চলাই আহিছিল । বহু লোকক দুগুণ ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি জাল নোটৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল এই দুই প্ৰৱঞ্চকে । তেওঁলোকৰ চলাহি কথাত ভোল গৈ এই জাল নোট চক্ৰটোৰ চক্ৰবেহুত সোমাই পৰিছিল ইম্ফলৰ দুই যুৱক ক্ৰমে নানাউ খুৰাইজাম আৰু মাইম'ম ৰামান । উক্ত যুৱক দুজনে অধিক ধন পোৱাৰ লোভত অজানিতে প্ৰৱঞ্চকৰ জালত ভৰি দি সৰ্বস্বান্ত হ’ব লগা হৈছিল । তেওঁলোকে সহজে তিনি লাখ টকা পোৱাৰ লাভৰ আশাত চৈয়দ মুৰাদ আৰু মফিদুল ইছলামক দিছিল ডেৰ লাখ টকা (Counterfeit note nexus in Guwahati)।

কিন্তু চুক্তি অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ত ধন লাভ কৰা নাছিল প্ৰবঞ্চিত যুৱক দুজনে । কিছুদিন পিছত যুৱক দুজনক প্ৰৱঞ্চক দুজনে প্ৰায় ৫০ হাজাৰ টকা উভতাই দিয়ে যদিও সেই সকলো নোটেই আছিল জালনোট । এই কথা জানিব পাৰি অৱশেষত গীতানগৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হয় দুই ভুক্তভোগী । গীতানগৰ আৰক্ষীক তেওঁলোকে সমস্ত কথা বিবৰি কয় দুই যুৱকে । পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে নবীন নগৰ অঞ্চলৰ এটা গৃহত অতৰ্কিতে অভিযান চলায় (Guwahati police against crime)।

আৰক্ষীয়ে জালনোট চক্ৰৰ লগত জড়িত দুই প্ৰৱঞ্চকৰ কোঠাত অভিযান চলাই কেইবাটাও বান্দিলত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত বহু পৰিমাণৰ ৫০০ টকীয়া জাল নোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে জালনোট প্ৰস্তুত কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সমগ্ৰী যেনে এটা ইলেকট্ৰনিক মেচিন, ছিলভাৰ ৰোল, এ-৪ চাইজ পেপাৰ, ৰং, ৩ টা ম’বাইল আৰু বহুত আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰে ৷ লগতে দুই প্ৰৱঞ্চক মুৰাদ আৰু মফিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গীতা নগৰ আৰক্ষী ।

অৱশ্যে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই জাল নোট চক্ৰৰ আন এজন সদস্য পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । জানিব পৰা মতে ধৃত দুই সদস্যই দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিঃৰাজ্যত জাল নোটৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল । প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এই দুই প্ৰৱঞ্চকৰ লগত বহিঃৰাজ্যৰ আন জাল নোট চক্ৰও জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে । সম্প্ৰতি গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে দুই প্ৰৱঞ্চকক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে, গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনাই নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ । গুৱাহাটী মহানগৰৰ নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই দায়িত্ব ভাৰ লোৱাৰ পিছৰে পৰাই অপৰাধ নিৰ্মূলৰ কৰাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও দুৰ্বৃত্তই ন ন কৌশল অবলম্বন কৰি হলেও সংঘটিত কৰি আহিছে নানা ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা । যাৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটীক অপৰাধ মুক্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীৰ সন্মুখত আহি পৰিছে নতুন চেলেঞ্জ ।

