গুৱাহাটী,১২ জুলাইঃ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও ১২ খন জিলাৰ প্ৰ‍ায় চাৰি লাখ লোক আছে বানৰ কবলত (Devastated flood in Assam)। এতিয়ালৈকে বানত মৃত্যু হৈছে ১৭৩ গৰাকী লোকৰ । উল্লেখ্য় যে চলিত বৰ্ষৰ বান তথা প্রাকৃতিক দুৰ্যোগত এতিয়ালৈকে ৬৫ টি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে । বাঢ়নী পানীত সলিল সমাধি ঘটা এইসকল শিশুৰ মাজত আছে চাৰি মহীয়া নৱজাতকো । আনহাতে, ৰাজ্যিক দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা কতৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা মতে এইবাৰৰ বানত আনুমানিক ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণে ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হ’ব(Huge lost in natural calamity of Assam)।

Flood Horror in Assam: বানত ৩০ সহস্ৰাধিকৰ ভেঁটি উছন

ৰাজ্যিক দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা কর্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি বিগত দুমাহৰ ভিতৰতে এই অভিলেখ সংখ্যাক শিশু-কিশোৰে বানত প্ৰাণ হেৰুৱালে( According to State Disaster Management Authoritys data)। বাঢ়নী পানীত ডুব গৈ মৃত্যু হোৱা শিশুসকলৰ অধিকাংশই হৈছে কাছাৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ । লক্ষণীয়ভাৱে চলিত বৰ্ষত বান আৰু ভূমিস্খলনত এই পর্যন্ত শিশুকে ধৰি ১৯২গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বানত সলিল সমাধি ঘটা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ১৭৩গৰাকী । আনহাতে, ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ১৯গৰাকী । ইফালে দুর্ভাগ্যজনকভাৱে বানে উটুৱাই নিয়া ৩৭গৰাকী লোকৰ আজিও সন্ধান পোৱা নগ’ল । ইয়াৰ ভিতৰত কাছাৰ জিলাতে সর্বাধিক আঠগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছে ।

Flood Horror in Assam: বানত ৩০ সহস্ৰাধিকৰ ভেঁটি উছন

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টো হৈছে অসম তথা চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনত শেহতীয়াকৈ বৰষুণৰ মাত্ৰা অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাত অসমৰ নদ-নদীসমূহত হঠাতে প্রলয়ংকাৰী বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ ৰাইজে সুৰক্ষাৰ বাবেও সময় নাপালে । বিগত ১৭ জুনত হোজাইৰ যোগীজানত নাওঁ দুৰ্ঘটনাত একেলগে তিনিটি শিশুৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে ,পহিলা জুলাইতে বৰপেটাত দুটি শিশুৰ লগতে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ আৰু নগাঁও জিলাত মুঠ ছয়টি শিশুৱে বানত প্ৰাণ হেৰুৱায় । ইফালে শুকুৰবাৰে হাইলাকান্দিৰ জমিৰাত ভূমিস্খলনত কুৰবান আলী নামৰ এটি শিশুৱে শোৱাপাটিতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয় । ৰাজ্যিক দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা কর্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান বজালী, কাছাৰ, চিৰাং, ডিমা-হাচাও,কামৰূপ, মৰিগাঁও আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ ১১,৭১৯ টি শিশু প্রশাসনে স্থাপন কৰা আশ্রয় শিবিৰতে আছে ।

উল্লেখ্য় যে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিলেও বানপীড়িতৰ দুদৰ্শাৰ আজিও অন্ত পৰা নাই। বলিয়া বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা ঘৰখনলৈ উভতি যাব পৰা নাই বহু দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল । ফলত আশ্রয় শিবিৰত উজাগৰী নিশা পাৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে । চৰকাৰী তথ্য মতে ৰাজ্যৰ ৩০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ বাসগৃহ প্ৰলয়ংকাৰী বানত উছন গৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰৰ বানক দশকটোৰ ভিতৰত অন্যতম প্রলয়ংকাৰী বান হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

Flood Horror in Assam: বানত ৩০ সহস্ৰাধিকৰ ভেঁটি উছন

চলিত বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ দুটাকৈ বানে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে । চৰকাৰী প্ৰাৰম্ভিক জৰীপ অনুসৰি এইবাৰৰ বানে ৰাজ্যৰ ১৮৭টা মথাউৰি ভাগিছে । তদুপৰি ১৯৩ খন দলং ভাঙি নিয়াৰ বিপৰীতে ৩,৬১১ টা পথত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে। একেদৰে প্ৰলয়ংকাৰী বানত চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানৰো আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰে । বিশেষকৈ বানে ৰাজ্যৰ ২৬৮১টা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে শতাধিক শিক্ষানুষ্ঠানো ধ্বংস কৰে ।

Flood Horror in Assam: বানত ৩০ সহস্ৰাধিকৰ ভেঁটি উছন

ইফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰীপ অনুসৰি ৮০ খন চিকিৎসালয় তথা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বানত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । দুর্ভাগ্যজনকভাৱে এইবাৰৰ বানে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি চিৰদিনলৈ ধ্বংস কৰি থৈ যায় । অর্থাৎ কৃষি পথাৰ বালিয়ে পুতি পেলোৱাত উক্ত ভূমিত কৃষিকৰ্মক লৈ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে । অৱশ্যে কৃষক ৰাইজৰ কিমান ভূমি বালিয়ে পুতি পেলালে তাৰ জৰীপ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষি বিভাগে ।

লগতে পঢ়ক:Public protest at Jonai: অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ জোনাইবাসী