গুৱাহাটী, ১৭ ফেব্ৰুৱাৰী : মহানগৰীত সুন্দৰী যুৱতীয়ে প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলাই বহুতৰে পৰা লাখ লাখ টকা লুটিছে (Fraud case in Guwahati)। ইতিমধ্যে প্ৰৱঞ্চনাৰ অভিযোগত এগৰাকী যুৱতী আৰু ২ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ভঙাগড় আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তিনিওটা প্ৰৱঞ্চক (Bhangagarh police arrests fraud)।

জানিব পৰা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চক্ৰটোৱে বিভিন্নজনক প্ৰৱঞ্চনা কৰি আছিল । প্ৰৱঞ্চক কেইটা ক্ৰমে মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীৰ নিকিতা তিৱাৰী, গীতনগৰৰ জ্যোতিষ্মান লহকৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজেশ মণ্ডল বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধৃত প্ৰৱঞ্চক কেইটাক আৰক্ষীয়ে ওদালবাক্ৰাৰ পৰা আটক কৰিছে । সম্প্ৰতি নিকিতা তিৱাৰীক পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে আৰু যুৱক কেইজন আছে ভঙাগড় থানাত (3 Fraud arrested including woman in Guwahati)।

অভিযোগ অনুসৰি প্ৰৱঞ্চককেইটাই জাল পেলাই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বহুতকে লুটিছিল । ৰিয়েল ইষ্টেট বিজনেছত জড়িত বুলি কৈ মানুহৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ আছে নিকিতা তিৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে (Fraud in the name of real estate business)। ইফালে কেইদিনমান পূৰ্বে পল্টনবজাৰ থানাত এক মোবাইল চুৰি গোচৰত নাম সাঙোৰ খাইছিল নিকিতা তিৱাৰীৰ ।

জানিব পৰা মতে, এখন সুৰা বিপণীৰ পৰা ১ লাখ টকা ধন লৈ পলাই ফুৰিছিল এই প্ৰৱঞ্চককেইটা । ঋষিৰাজ শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত এই প্ৰৱঞ্চক চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ (Beautiful lady arrested in fraud case)। ধৃত প্ৰৱঞ্চক কেইটাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ গড়চুক থানা, দিছপুৰ থানাকে ধৰি কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ।

উল্লেখ্য যে, মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা । চুৰি,ডকাইতি, প্ৰৱঞ্চনা, হত্যা, অপহৰণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী । ইয়াৰ মাজতে আকৌ সময়ে সময়ে মহানগৰীত একাংশ সুন্দৰ যুৱতী মহিলাইও প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দেখা গৈছে । সেয়ে আপুনিও সাৱধান হ'ব । সুন্দৰী যুৱতী দেখি ভোল নাযাব । আপুনিও এনে চক্ৰৰ জালত পৰিব পাৰে ।

ইফালে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱঞ্চককেইটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰৱঞ্চকৰ চক্ৰটোত আৰু কোনো জড়িত আছে নেকি তাৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ।

