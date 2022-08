গুৱাহাটী, ২৪ আগষ্ট : গুটখাভৰ্তি ট্ৰাক হাইজেক কৰি (gutkha filled truck hijacked in Guwahati) নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনি দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী (3 criminal arrested for hijacking truck) ৷ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ বিজি গুদামৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাগী অপৰাধী তিনিটা হৈছে চূণচালিৰ দিলীপ চৌধুৰী (৩৮), সাতগাঁও লুইত নগৰৰ সাগৰ সৰকাৰ (৩৫) আৰু নুনমাটিৰ শালবাৰীৰ প্ৰণৱ দাস (৪৫) ৷

উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ এভিজি লজিষ্টিক কোম্পানীয়ে (AVG Logistics Company of Delhi) ৰে'লযোগে নিউ গুৱাহাটীৰ বিজি য়াৰ্ডলৈ ৭৮ লাখ টকাৰ গুটখা প্ৰেৰণ কৰে (BG Yard of New Guwahati) ৷ কোম্পানীটোৰ এইচ আৰ ৫৫ পি ৬৯০১ নম্বৰৰ ট্ৰাকখন বিজি য়াৰ্ডত উপস্থিত হৈ উক্ত গুটখাসমূহ লোডিং কৰি বেটকুছিস্থিত কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামলৈ সোমবাৰে নিশা ১১ বজাত ৰাওনা হয় ৷

গুটখাভৰ্তি ট্ৰাক হাইজেক কৰি আৰক্ষীৰ জালত অপৰাধী

সামগ্ৰীভৰ্তি ট্ৰাকখন পাথৰকুঁৱৰী পোৱাৰ লগে লগে কৰ বিভাগৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি পাঁচজনীয়া এটা যুৱকৰ দলে ট্ৰাকখন আগচি ধৰে (five youths hijacking truck)৷ ট্ৰাকৰ পৰা চালকক নমাই এখন চাৰিচকীয়া বাহনত উঠাই খ্ৰীষ্টানবস্তিত থকা কাৰ্যালয় অভিমুখে লৈ যায় যদিও দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলটোৱে খ্ৰীষ্টানবস্তিলৈ নিয়াৰ বিপৰীতে চালকজনক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰাই ফুৰাই পুৱাৰ ভাগত নাৰেংগীৰ ফৰেষ্টগে'টত নমাই দিয়ে ৷

মুক্ত হৈ চালকজনে ততাতৈয়াকৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত ফোনযোগে কোম্পানীটোৰ কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰায় ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ গুৱাহাটীস্থিত মেনেজাৰ মনৰূপ পুনীয়াই নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৯২ নং ধাৰাৰ অধীনত থানাত ৩৭০/২২ নম্বৰত এটা গোচৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে নিশা নাৰেংগী ফৰেষ্টগে'টৰ পৰা খালী ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰে (Noonmati Police recovered hijacking truck) ৷ এই তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বিজিৰ এটা গুদামত অভিযান চলাই চুৰি সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাক তিনিখনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ট্ৰাক হাইজেক কৰাত জড়িত তিনিজন লোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

আনহাতে, ঘটনাত জড়িত আন দুজন অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ উল্লেখ্য যে আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ সহকাৰী উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত পল্লৱ তামুলীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযান সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰে ৷

