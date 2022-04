নিউজ ডেস্ক, 18 এপ্ৰিল : মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধুমুহা-বৰষুণৰ তাণ্ডৱ(Storms and lightning strikes throughout Assam since late March) ৷ বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে বহুলোকৰ বাসগৃহ, শস্যৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে পশুধনসমূহৰো ব্যাপক ক্ষতি হোৱা দেখা গৈছে ৷ কোনো কোনো অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত আৰু গাজনি বৰষুণৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহু লোকে ৷

শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে, চলিত বৰ্ষত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত তথা ধুমুহা, বজ্ৰপাতৰ ফলত ৰাজ্যত মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 20 গৰাকীকৈ লোকৰ(20 killed due to storms and lightning strikes) ৷

অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণ(ASDMA)ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জি ডি ত্ৰিপাঠীয়ে এই বিষয়ত সদৰি কৰা অনুসৰি, বিগত 14 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যৰ 22 খন জিলাৰ প্ৰায় 80 টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1,410 খন গাঁৱৰ 95,239 গৰাকী লোক ধুমুহা-বৰষুণৰ বাবে ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

আনহাতে, প্ৰকৃতিৰ এই তাণ্ডৱৰ ফলত 3,011 টা বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ বিপৰীতে আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 19,256 টা বাসগৃহ ৷ সমান্তৰালকৈ বিনষ্ট সাধন হৈছে 1,333 হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ৷

অঞ্চলসমূহৰ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, ব্যাপক ক্ষতিসাধন হোৱা অঞ্চলসমূহত সাধাৰণ লোকসকল সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হৈছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত "আপদ মিত্ৰ" বাহিনী ৷ তেওঁলোকে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক আগবঢ়াইছে ত্ৰিপালৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী ৷ আপদ মিত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে সহযোগ আগবঢ়াইছে SDRF ৰ দলে ৷

উল্লেখ্য যে, প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জি ডি ত্ৰিপাঠীয়ে দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলাৰে উপায়ুক্তসকল(Review meeting between DC's and CEO of ASDMA) ৰ সৈতে এই বিষয়ত এখন পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ৷

