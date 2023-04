অসমত টোলগেটৰ সংখ্যা হ’বগৈ সৰ্বমুঠ ২৭ খন

গুৱাহাটী, 6 মাৰ্চ : অসমৰ ৰাজপথে ৰাজপথে হ’ব টোলগেট ৷ টোলগেটৰ কৰৰ কেঁকোৰা চেপা দিবৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰকাৰে ৷ এখন বা দুখন নহয়, অসমৰ ৰাজপথত সৰ্বমুঠ 27 খনলৈ টোলগেট স্থাপন কৰি টোলগেট বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ (There will be 27 toll gates in Assam said Assam CM) ৷ বিধানসভাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দাখিল কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰো মন্ত্ৰী দায়িত্ববাহী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে ৷

ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধান সভাত দিয়া তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান অসমত সৰ্বমুঠ 9 খন টোলগেট কাৰ্যকৰী হৈ আছে ৷ এই টোলগেটসমূহ পৰিচালনা কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই (Natoonal Highway Authority of India-NHAI) ৷ ইতিমধ্যে অসমত 5 খন টোলগেট নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ কাৰ্যক্ষম কৰি টোল সংগ্ৰহৰ কাম আৰম্ভহে কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত বৰ্তমান 9 খন টোলগেট নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ ভৱিষ্যতে আৰু 4 খন টোলগেট স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম চৰকাৰে ৷ এই সকলোখিনি ধৰি অসমত টোলগেটৰ সংখ্যা 9 খনৰ পৰা 27 খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷ এক কথাত অসমৰ ৰাজপথ ভৰি পৰিব টোলগেটেৰে ৷ ৰাজপথৰ কৰে কেঁকোৰা চেপা দিয়াৰ লগতে অসমত অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিব স্থলপথৰ যাত্ৰা ।

বিধানসভাত দিয়া টোলগেটৰ 27 খন টোলগেটৰ তথ্যই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে । বিধানসভাত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লিখিত প্ৰশ্নত লগতে উত্থাপন কৰিছিল অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোন কোন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰিলেনযুক্ত কৰাৰ কাম সমাপ্ত কৰা হৈছে আৰু কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ? কোনটো পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে ?

মন কৰিবলগীয়া যে, ইতিমধ্যে অসমত কাৰ্যকৰি হৈ থকা 9 খন টোলগেটৰ উচ্ছ নিৰিখক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিৰোধিতা হৈ আছে (Protest against Assam tollgates) ৷ সম্পূৰ্ণ হৈ থকা 5 খন টোলগেট কাৰ্যকৰী কৰি টোল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈয়ো থমকি ৰ’ব লগা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ ।

