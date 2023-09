বিধানসভাত গৃহীত হ'ল ১৭ খনতকৈ অধিক বিধেয়ক

গুৱাহাটী, ১৪ ছেপ্টেম্বৰ: শাসক-বিৰোধীৰ বিভিন্ন বাক-বিতণ্ডাৰ‌ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভাৰ‌ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনৰ কাম-কাজৰ অন্ত পৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হয় ।‌ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনটোত উচ্চ শিক্ষা, জনজাতি পৰিক্ৰমা, সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়ন বিভাগ, বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগ, উদ্যোগ বিভাগ আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগ আদি বিভাগৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয় ।‌ বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সদনৰ‌ মজিয়াত দাখিল কৰে । আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত সদনত গৃহীত হ’ল পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন(The Assam Panchayat (Amendment) Bill, 2023) । এই আইন‌ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা পঞ্চায়ত সভাপতি নির্বাচন হ’ব সদস্যৰ পৰা । কোনো সদস্যই দল ত্যাগ কৰিলে হেৰুৱাব সদস্য পদ । সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পঞ্চায়ত নির্বাচন ।

ইপিনে ইয়াৰ লগতে ১৬ খনতকৈ অধিক বিধেয়ক সদনত গৃহীত কৰা হয় । The Kumar Bhaskar Varma Sanskrit and Ancient Studies University (Amendment) Bill, 2023, The Madhabdev University (Amendment) Bill, 2023 ,The Gauhati University (Amendment) Bill, 2023, The Sibsagar University Bill, 2023, The Cotton University (Amendment) Bill, 2023, The Assam Women's University (Amendment) Bill, 2023, Assam Science and Technology (Amendment) Bill, 2023, The Bodoland University (Amendment) Bill, 2023, The North Lakhimpur University Bill, 2023, The Jagannath Barooah University Bill, 2023, The Assam Science and Technology University (Amendment) Bill, 2023 গৃহীত কৰা হয় । এই বিধেয়ককেইখন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সদনত উত্থাপন কৰি কয় যে এই এই বিধেয়ককেইখন সংশোধন কৰাৰ উদ্দেশ্যে হ'ল কেগৰ জৰিয়তে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ হিচাপ পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা ।

আনহাতে সদনত The Guwahati Metropolitan Development Authority (Amendment) Bill, 2023, The Assam Goods & Services Tax (Amendment) Bill, 2023, The Assam Mobility of Employees of State Government and other Establishment (for Optimum Utilization of Available Manpower for Efficiency) Bill, 2023, Assam Public Safety (Measures) Enforcement (Amendment) Bill, 2023, Assam Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill, 2023, Assam Micro-Finance Institutions (Regulation of Money Lending) (Amendment) Bill, 2023, The Assam Public Safety (Measures) Enforcement Bill, 2023 গৃহীত কৰা‌ হয় ।

লগতে পঢ়ক: CM’s wife Land scam: মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ মাটি ক্ৰয়ৰ প্ৰসংগক লৈ নতুন তথ্যৰে বিধানসভা চৌহদত সৰৱ অখিল গগৈ