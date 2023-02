জিএনআৰচি হাস্পতালৰ প্ৰতিষ্ঠা দিবস

গুৱাহাটী, ৫ ফেব্ৰুৱাৰী: ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটী চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান জিএনআৰচিৰ ছয়মাইল শাখাৰ ১৬ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱস দেওবাৰে পালন কৰা হয় (16th Foundation Day of Six Mile Branch of GNRC)। অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজলৈ নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহা হাস্পাতালখনৰ ছয়মাইল শাখাৰ ১৬ সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কালি আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে হাস্পতালখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডাঃ নোমল চন্দ্ৰ বৰাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ টেলি প্ৰডাকছনৰ মুখা পৰিচালন সঞ্চালিকা দ্বীপান্বিতা জয়ছোৱাল আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ (Founder of GNRC Dr Nomal Chandra Bora)। এই উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি জিএনআৰচি হাস্পতালৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডাঃ নোমল চন্দ্ৰ বৰাই কয়, "সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য, সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ জিএনআৰচি যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত ৰাইজৰ লগতে মোৰ সহকৰ্মী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ অৱদানৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ । সেয়েহে আমি জিএনআৰচিয়ে সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱাৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো ।"

ডাঃ নোমল চন্দ্ৰ বৰাই লগতে কয়, "উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ জৰিয়তে নিৰোগী, সুস্থ-সবল সমাজ এখন আৰু অর্থনৈতিকভাৱে সমৃদ্ধিশালী হ'ব পাৰি । দেশ গঢ়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ২০১৭ চনত ব্যয়সাধ্য স্বাস্থ্য আঁচনিৰ সূচনা কৰা হৈছিল । এই অভিযানত স্বাস্থ্যমিত্ৰসকলে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গৈ এইপর্যন্ত এক কোটিতকৈও অধিক লোকৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।" বেমাৰ হোৱাৰ সময়ত চিকিৎসা কৰাতকৈ ৰাইজক সজাগতাৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও কয় ডাঃ নোমল চন্দ্ৰ বৰাই ।

এই অনুস্থানটোত অতিথি ৰূপে উপস্থিত থকা বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁৰ বিবাহ জিএনআৰচিতে সম্পন্ন হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে (Noted journalist Pranay Bordoloi)। তেওঁ এই চিকিৎসাখনে ভৱিষ্য়তেও এই সেৱা অব্য়াহত ৰাখিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে । অনুষ্ঠানটোত আন কেইবাগৰাকী বক্তাই ভাষণ আগবঢ়ায় ।

