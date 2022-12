গুৱাহাটী, ১ ডিচেম্বৰ : চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ আমুল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি বিজেপি চৰকাৰে সততে দাবী কৰি আহিছে (Assam Education Sector poor condition) । কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্রত তেনে নহয় । বিভিন্ন ক্ষেত্রত চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড সমস্যাৰে যুঁজ দি আহিছে (problems of govt education institutes in Assam) । দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ উপৰি শিক্ষাৰ গুণগত মানকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডটো সমস্যাজৰ্জৰ হৈ আহিছে ।

বহু সময়ত শিক্ষা খণ্ডৰ কেতবোৰ হতাশজনক ছবিয়ে ইয়াৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই দিয়ে । লক্ষণীয়ভাৱে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়কে (Ministry of Education) ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থা জলজল-পটপটকৈ উন্মোচন হৈছে । আনহাতে, এনে দুৰৱস্থা আঁতৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক মান উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'বলৈ অসম চৰকাৰক কঠোৰ নির্দেশ দিবলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰৰ শিক্ষা মন্ত্রালয়ে ।

পিছে এনে নির্দেশ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো বাস্তৱত কোনো কামেই হোৱা নাই । প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, অসমত বর্তমান সময়তো বিদ্যালয়সমূহ অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকেৰে ভৰি আছে (untrained teachers in Assam Education Sector) । বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকসকলক প্রশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ো সেই কাম হাতে-কামে কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে । চৰকাৰী খণ্ডৰ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উপৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকেৰে ভৰি আছে (untrained teachers teaching in schools of Assam) ।

তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত ১,৩৪,১১৮ গৰাকী শিক্ষকৰে নাই কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ । সেই হিচাপত ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা অর্থাৎ প্রথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্রেণীলৈ কৰ্মৰত মুঠ শিক্ষকৰ ৩৮ শতাংশ শিক্ষকেই অপ্রশিক্ষিত । উক্ত শিক্ষকসকলে কোনো প্রশিক্ষণ নোলোৱাকৈ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি পাঠদান কৰি আহিছে । অপ্রশিক্ষিত এই শিক্ষকক ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা পৰ্যালোচনা বৈঠকত বিশেষভাৱে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকক শীঘ্ৰেই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

ৰাজ্য চৰকাৰখনে একধৰণৰ ৪ বছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও প্রতিশ্রুতি দিয়ে । কিন্তু বাস্তৱত একো নহয় । ২০২১-২২ বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যখনত মুঠ ৩,৫২,৯৪৪ গৰাকী শিক্ষক আছে । এইসকলৰ ভিতৰত ২,২০,২৬৭ গৰাকী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, ২৭,২৫১ গৰাকী চৰকাৰী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, ৮৬,৫৮২ গৰাকী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা হৈছে ১৮,৮৪৪ গৰাকী ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সংখ্যাত অৱশ্যেই ৰাজ্যত থকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ৰ ১,৭৯৬ গৰাকী আৰু নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ৫৭২ গৰাকী সংযুক্ত হৈ আছে । এই বৃহৎসংখ্যক শিক্ষকৰ ভিতৰত সামগ্রিকভাৱে ২,১৮,৮২৬ গৰাকী শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । অর্থাৎ ৰাজ্যত ৬২.৩ শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকৰ বিপৰীতে ১,৩৪,১১৪ গৰাকী শিক্ষকৰ কোনো প্রশিক্ষণ নাই । তথ্য অনুসৰি, প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৪৩.৩ শতাংশ শিক্ষক এতিয়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নহয় ।

তেনেদৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ৩৩.৯ শতাংশ শিক্ষকৰ নাই কোনো প্রশিক্ষণ । মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত ৩৬.৫ শতাংশ শিক্ষকৰ প্রশিক্ষণ নাই আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়তো ৬০.৯ শতাংশ শিক্ষকৰ নাই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ । ইফালে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ অনুসৰি, প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে কৰ্মৰত শিক্ষকৰ ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক অথবা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ থকাটো বাধ্যতামূলক । কেৱল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱেই নহয়, ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা খণ্ডত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষকৰো অভাৱ ।

সেইদৰে ৰাজ্যত আধাতে শিক্ষা সামৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও দেশৰ ভিতৰতে বেছি । অসমৰ শিক্ষা খণ্ডৰ এনে দুৰৱস্থা আঁতৰ কৰাৰ বাবে বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিক্ষা মন্ত্রালয়ে অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগক অধিক সক্রিয়তা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

