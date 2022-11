যোৰৰহাট, ৯ নৱেম্বৰ: পশ্চিম যোৰহাটৰ কটকপুখুৰী বাইপাছৰ পৰাৰ কাকডোঙা দলঙলৈকে পুৱাৰ পৰাৰ নিশালকৈ ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য বৃদ্ধি পোৱাৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ উথাপন হৈ আহিছে । বালি আৰু মাটি ভৰ্তি ডাম্পাৰ চালকৰ মাজত যেন এক অ-ঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত । শেহতীয়াকৈ পশ্চিম যোৰহাটত সংঘটিত হ’ল এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(Tragic road accident in Jorhat)। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন বাইক আৰোহী নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হ’ল এজন (Youth dies in road accident in Jorhat)।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মংগলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত পশ্চিম যোৰহাটৰ টিলকিআমৰ সমীপৰ ঘাইপথত এখন তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে একে দিশেৰে গৈ থকা এখন মটৰ চাইকেলত খুন্দা মাৰে । ফলত মটৰ চাইকেলখনত অহা দুই আৰোহীৰ মাজৰ এজন থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুত্বৰ ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়(One killed and injured in accident in Jorhat) ।

পশ্চিম যোৰহাটত পথ দূৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু

এই সন্দৰ্ভত পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি, যোৰহাট নগৰৰ দিশ পৰাৰ দেৰগাঁৱৰ অভিমুখে আহি থকা এখন মটৰ চাইকেলক একে দিশৰ পৰাৰ যোৱা AS 04 C 6285 নম্বৰৰ তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে । ফলত মটৰ চাইকেলখনৰ চালকৰ আসনত থকা সমীৰ ভূষণ দত্তৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । আনহাতে মটৰচাইকেলত অহা আনজন আৰোহী জিতুমনি বৰা গুৰুত্বভাৱে আঘাটপ্ৰাপ্ত হৈ আহত হয় ।

মটৰচাইকেলত অহা দুই আৰোহীৰ ঘৰ মাজুলী জিলাৰ ধোদাং চাপৰি ৰৌমৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাস্থলীত পুলিবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ডাম্পাৰখন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডাম্পাৰৰ চালকজনক । মন কৰিবলগীয়া যে যোৰহাট বনবিভাগৰ চুড়ান্ত দায়িত্বহীনতাৰ বাবে বালি আৰু মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে পশ্চিম যোৰহাটত । যাৰ ফলত সাধাৰণ পথচাৰীয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভূগিব লগা হৈছে । এনে দৌৰাত্ম্যৰ বাবেই এজন যুৱকে অকালতে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব লগা হ'ল বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

