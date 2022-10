মৰিয়নী, 12 অক্টোবৰ: অৱশেষত মৃত্যুক আকোঁৱালি ললে যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থকা আঘাতপ্ৰাপ্ত মাইকী বন্যহস্তীজনীয়ে ৷ বন বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই হাতীজনীয়ে মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ সময়মতে চিকিৎসা আগবঢ়াব নাছিল বন বিভাগে (Wild elephant Died in Mariani) ৷ মঙলবাৰে তিতাবৰ কাকাজান নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীজনীক মুকলি কৰি দিছিল গিৱন অভ্যাৰণ্যত ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, যোৱা ৯ অক্টোবৰত নিশা 11 বজাত তিতাবৰৰ খৰিকটিয়াত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল দুটাকৈ বন্যহস্তী (Wild elephants killed in Rajdhani Express collision) ৷ তিতাবৰ মহকুমাৰ খৰিকটিয়াত বাগানৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাৱহ ঘটনাটো ৷ চলন্ত ৰে’লে প্ৰায় ১০০ মিটাৰ চোচৰাই নিয়ে বন্যহস্তীৰ পোৱালিসহ মাতৃক ৷ বন বিভাগৰ মতে, আগতীয়াকৈ সেই স্থানত হাতীৰ উপস্থিতিৰ খবৰ দিছিল ৰে’ল বিভাগক ৷ কিন্তু ৰে’লৰ পাইলটে গতি গম নকৰাৰ বাবেই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বন বিভাগে ৷

সশস্ত্ৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক কন্দুৱাই মৃত্যুক আকোৱালি লয় হাতীজনীয়ে

ইফালে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত একে নিশাই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আন এটা বন্যহস্তী (Wild elephant injured after being hit by train) ৷ সেইদিনাৰ পৰাই যন্ত্ৰণাত ছটফটাই ঘুৰি ফুৰিছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীজনী ৷ মৰণকাতৰ যন্ত্ৰণাত মাইকী হাতীজনীয়ে কাকাজান নদীত পৰি ৰৈছিল । সেই সময়তে নীৰৱ দৰ্শক হৈ হাত সাবটি বহি থাকিবলগীয়া হৈছিল বন বিভাগৰ দল । কাৰণ বন বিভাগৰ মতে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল কোনো অত্যাধুনিক সা-সৰঞ্জাম ।

ফলত নদীৰ বুকুত 40 ঘন্টা ধৰি চিৎকাৰ কৰি পৰি আছিল মাইকী হাতীজনীয়ে । ইফালে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, হাতজনীক সেই সময়ত যদি বনবিভাগে উদ্ধাৰ কৰিলেহেতেন তেতিয়া হ’লে হয়তো আজিৰ তাৰিখত হাতীজনীয়ে মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'ব লগা নহ’লহেঁতেন ।

শেষ অৱস্থাত অ’ এন জি চিৰ পৰা অনা কেনৰ সহায়ত ছটফটাই অৱশ হৈ থকা মাইকী হাতীজনীক কাকাজন নদীৰ পৰা মঙলবাৰে উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ কৰি বনবিভাগে মৰিয়নী গিৱন হাবিত এৰি দিছিল হাতীজনীক ৷ কিন্তু হাতীজনীয়ে আজি পুৱতি নিশা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে মৃত্যুক আকোৱালি লয় ।

লগতে পঢ়ক: বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নাহৰকটীয়াত মৃত্যু এজন ব্যক্তিৰ